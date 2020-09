17 сентября 2020 г. Шон Уолкер | The Guardian "Единственный способ остановить насилие": почему протестующие срывают маски с белорусской милиции "После начала протестов, последовавших за фальсификацией выборов 9 августа, большинство милиционеров, сотрудников служб безопасности (...) и других офицеров, преследующих протестующих в Белоруссии, прятались под масками или балаклавами. Как свидетельствуют кадры с митингов в последние дни, когда большие группы протестующих собирались вокруг милиционеров и срывали с них маски или балаклавы, те в ответ закрывали лицо руками или убегали", - передает The Guardian. "Единственный способ остановить насилие - это срывать с них маски, как в прямом, так и в переносном смысле. Офицер, который больше не анонимен, дважды подумает, прежде чем схватить, избить или похитить кого-то", - говорит основатель "Черной книги Беларуси", канала в приложении Telegram, посвященного "деанонимизации" сотрудников милиции, имеющего более чем 100 тыс. подписчиков. Основатель группы поговорил с The Guardian на условиях анонимности в чате Telegram. "По словам основателя группы, она получала фотографии или видеозаписи с конкретными сотрудниками и производила поиск с использованием технологии распознавания лиц. Если это не срабатывало, они призывали людей помочь в идентифицикации. Часто люди узнавали на фото своих знакомых, и был даже случай, когда кто-то, помогавший вести Telegram-канал, увидел своего старого знакомого. Как команда канала получала имя, она могла искать информацию в открытых базах", - говорится в статье. (...) "На прошлой неделе Nexta, Telegram-канал с более чем 2 млн подписчиков, который координировал акции протеста, сообщил, что "киберпартизаны" прислали взломанную базу данных с личными данными десятков тысяч сотрудников милиции, и заявил, что сделает эту информацию достоянием общественности, если насилие не прекратится в течение недели (...). В среду вечером канал опубликовал имена и даты рождения 12 офицеров ОМОНа, "на чьих руках кровь", а также некоторые номерные знаки их автомобилей. (...) "Милиционеры боятся показывать лица и прячутся за масками. Сейчас люди очень негативно относятся к этим людям и будут рассказывать всем своим соседям и друзьям, что они живут вместе со злодеями", - заявил в интервью в Варшаве ранее в этом месяце Степан Светлов, 22-летний основатель Nexta. "Основатель "Черной книги Беларуси" также опроверг, что его группа поощряет насилие в отношении милиции, заявив, что он только хочет, чтобы они чувствовали ответственность за свои действия и опасались судебного преследования за совершенные преступления", - говорится в статье. "Однако был и мрачный намек на то, что если режим Лукашенко продолжит держаться с применением силы, некоторые из протестующих, которые до сих пор оставались мирными, могут стать более радикальными. "Если они начнут похищать и убивать людей, то убийцы не смогут чувствовать себя спокойно даже в собственных квартирах. Если государство не может нести ответственность за отправление правосудия, то эту функцию могут взять в свои руки простые люди", - заявил Светлов. Источник: The Guardian