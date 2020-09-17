Дело Навального отравляет отношения Москвы с остальным миром

"Российский оппозиционер, который пришел в себя в берлинской клинике, становится еще одним субъектом российско-европейского конфликта (...)", - пишет Liberation.

(...) "Самый известный российский блогер обратился к своим подписчикам в Instagram, разместив семейное фото в окружении своей жены Юлии и их двоих детей в больничной палате. Его пост уже собрал более миллиона лайков. (...) "Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас", - подтвердил газете New York Times агент службы безопасности Германии. В понедельник обнародованные немецкими токсикологами выводы о том, что 20 августа Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. Из своей больничной палаты, все еще охраняемой полицией, оппозиционер, как сообщается, отказался сотрудничать с российскими властями, которые призывают к проведению совместного расследования случившегося Москвой и Берлином", - отмечает автор статьи.

"По словам того же агента, которого цитирует New York Times, "он не планирует оставаться в ссылке в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию". Этот план подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш: "Никаких других вариантов никогда не рассматривалось", - написала она в Twitter. Кремль, со своей стороны, голосом Дмитрия Пескова, подчеркнуто продолжающего не произносить его имя, приветствовал "выздоровление гражданина РФ", который "волен уезжать из России и возвращаться в Россию". Однако встречи с президентом не планируется, потому что "мы не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", - заключил Песков. Российские власти не только продолжают категорически отрицать свою причастность, но и ставят под сомнение факты, установленные европейскими лабораториями", - пишет Libération.

"(...) Дело об отравлении Алексея Навального стало поворотным пунктом в отношениях России и Германии", - пишет политолог, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. "Германия больше не будет проводить в отношении России какую-то особую политику. Не будет пытаться понять мотивы другой стороны, стремиться к взаимопониманию и хотя бы минимальному взаимодействию. Берлин не станет выступать и в роли переводчика с русского политического языка на западные, не будет как ответственный за связи с Россией разъяснять Москве позицию своих союзников", - отметил ое.

"В Германии оказалось под угрозой будущее российского газопровода "Северный поток - 2", - говорится в публикации. - Эммануэль Макрон в понедельник утром позвонил Владимиру Путину и призвал "незамедлительно пролить свет" на "покушение" на российского оппозиционера. "От России необходимы разъяснения в рамках достоверного и прозрачного расследования случившегося", - сказал он.

"С таким же призывом во вторник выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обеспокоенный последствиями данного отравления для отношений между Европой и Россией, - указывает автор публикации. - На пленарном заседании в Европарламенте он рассмотрел вопрос о создании санкционного "списка Навального", по аналогии с американским "списком Магнитского": "Это стало бы хорошим способом остановиться и подумать о том, что произошло, таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека".