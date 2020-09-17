Катастрофа уже здесь

"Мир, некоторые регионы которого больше не пригодны для жизни. Долгое время это казалось далекой антиутопией. Однако катастрофа уже начинается - и это все могут наблюдать на западном побережье США. К каким последствиям это приведет?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Ад на западном побережье США делает то, что не удалось сделать Грете Тунберг, - отмечает автор статьи Курт Штукенберг. - Девочка, которой тогда было 16 лет, почти 20 месяцев назад хотела, чтобы мир был охвачен страхом и испугом: боссы концернов, правители, все мы должны были "впасть в панику" из-за изменения климата, требовала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако страха, которого хотела Тунберг, не видно у ответственных лиц и год спустя. В обращении большинства глав государств с кризисом нельзя увидеть даже беспокойства о будущем - они сознательно допускают конец света".

"Пожары в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне могут устранить главное препятствие в борьбе с климатическим кризисом: его невидимость. Потепление климата показывает свое страшное лицо. Оно уже виднелось во время аномальной жары в Европе в прошлом году и разрушительных пожаров в Австралии", - пишет издание.

"Это явный показатель изменения климата, - заявила Кейт Браун, губернатор особенно пострадавшего штата Орегон. - Это сигнал для всех нас, что мы должны сделать все, что в наших силах, для того, чтобы побороть изменение климата". По ее словам, за последние десять лет в Орегоне сгорело 500 тыс. гектаров земли - и только за последнюю неделю сгорел миллион гектаров", - передает Der Spiegel.

"В Калифорнии десятки тысяч людей собственными глазами трагичным образом наблюдают, как изменение климата, разжигающее пожары, делает их родину непригодной для жизни".

"Ни один пожар не возник непосредственно из-за повышенной концентрации СО2 в атмосфере, однако изменение климата создает и усугубляет все более заметные условия для их возникновения, - указывает издание. - То, что риск лесных пожаров растет в результате изменения климата, показывает, например, доклад о суше Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Согласно ему, сезон лесных пожаров "с большой вероятностью" увеличивается уже при потеплении до 1 градуса".

"Кроме того, IPCC задокументировала, что уже сегодня периоды засухи увеличиваются в без того засушливых регионах, например, в Средиземноморье или в Калифорнии. Многие регионы западной части США в этом году переживали рекордную жару, в Калифорнии был зафиксирован самый жаркий август за весь период наблюдений. К этому добавилась и экстремальная засуха в затронутых пожарами штатах. "В Калифорнии сезон пожаров увеличился на 75 дней", - говорит Линетт Раунд, представительница калифорнийского министерства лесного хозяйства и противопожарной безопасности".

"В последние годы мы вступили в новую фазу климатического кризиса, - отмечает издание. - Уже сегодня Земля нагрелась более чем на один градус в сравнении с доиндустриальным временем. Модели, статистика и прогнозы превращаются в пожары, наводнения и ураганы. Если в ближайшее время мы не остановим выбросы СО2 в атмосферу, уже в 2070 году около 3,5 млрд людей, вероятно, будут жить в регионах, где средняя температура едва ли позволит выжить - при ожидаемой численности мирового населения в 10 млрд человек это может коснуться около трети человечества".

"Воспрепятствовать тому, чтобы антиутопия превратилась в реальность, - крайне сложная задача. Экономика, политика, целые общества и каждый отдельный человек должны измениться. Однако начать мы можем с очевидного. По оценке Международного валютного фонда, только в 2015 году субсидии правительств на ископаемое топливо составили баснословные 4700 млрд евро. По данным Международного агентства возобновляемой энергетики, переход энергоснабжения планеты на возобновляемые источники энергии к 2050 году будет обходиться лишь примерно в 405 млрд евро в год. Стоящие у власти мировые лидеры не должны впадать в панику, а должны, сохраняя спокойствие, поступать правильно. Как бы цинично это ни звучало, возможно, в этом поможет и текущая катастрофа", - заключает Der Spiegel.