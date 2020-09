17 сентября 2020 г. Пол Ньюки и Сара Ньюей | The Telegraph Ученые изучат возможность утечки Covid-19 из лаборатории в рамках расследования происхождения вируса "Международная группа ученых изучит возможность утечки Sars-Cov-2 из лаборатории в рамках всестороннего расследования происхождения коронавируса. Команда создается в рамках комиссии The Lancet по Covid-19, органа, сформированного в июле для разработки "практических решений" во время пандемии и рекомендации о том, как можно избежать следующей пандемии или лучше защититься от нее", - передает The Telegraph. "Команду по изучению происхождения вируса возглавит доктор Питер Дашак, британский зоолог и ведущий специалист по вторичным зоонозным явлениям. Его команда будут "системно изучать все теории" о происхождении вируса, тщательно собирая научные доказательства для каждой, пояснил доктор Дашак. (...) Он указал, что, как ученый, он "не будет связан предвзятыми идеями" и будет исследовать все возможности (...) "непредвзято". (...) "С тех пор, как коронавирус впервые появился в Ухане в Китае в конце декабря, вокруг его происхождения распространялось множество теорий заговора. Комиссия The Lancet отмечает, что "имеющиеся на сегодняшний день доказательства подтверждают мнение о том, что Sars-Cov-2 является вирусом естественного происхождения, а не результатом лабораторной разработки и распространения". Однако комиссия добавляет, что исследователи должны изучить "возможность участия лаборатории" "научным и объективным образом, которому не мешают геополитические повестки дня и дезинформация", - говорится в статье. (...) (...) "Доктор Дашак, как и большинство зоологов, вирусологов и генетиков, считает, что самые убедительные доказательства, доступные на сегодняшний день, указывают на естественное появление Sars-Cov-2. Вероятно, естественным резервуаром этого вируса являются летучие мыши, у которых были обнаружены близкородственные коронавирусы. Из этого резервуара он мог передаться непосредственно людям (...) или, возможно, косвенно, через выращиваемых на фермах куньих, таких как хорьки, норки, куницы, циветты и ласки. Известно, что норки заражаются и передают Sars-Cov-2", - сообщается в публикации. "Недавнее исследование на норковых фермах в Голландии продемонстрировало, что плотно содержащиеся животные быстро заражаются и распространяют Sars-Cov-2. Исследователи также смогли отследить, как вирус передается в одну и в другую сторону между работниками ферм и их животными, мутируя при передаче. Интенсивное разведение куньих и других мелких животных распространено в Китае, где эти животные используются для получения меха и мяса, а также в традиционной медицине", - пишет газета. "По словам доктора Дашака, ключ к пониманию вторичного зоонозного распространения - думать о нем не как о редком явлении, а как о чем-то постоянно происходящем - и как о лотерее. Большинство вирусов животных быстро отмирают, если вообще передаются от человека к человеку, но при наличии соответствующего вируса и соответствующего набора условий окружающей среды может произойти вспышка", - отмечается в статье. "Происходит не так, что раз в 10 лет или около того человек заражается вирусом летучих мышей, и это вызывает пандемию. На самом деле, люди заражаются каждый день, - считает он. - Шансы на распространение вируса зависят от таких вещей, как скорость репликации вируса, вызывает ли он заболевание, высокий ли уровень контактов у инфицированного человека с другими людьми, ездит ли этот человек в оживленные города или на рынки". По мере того как мир становится более развитым, мобильным и связанным, возрастает риск передачи вирусов животных человеку, заставляя ученых предполагать, что нам может грозить "век пандемий", когда крупные вспышки станут гораздо более частым явлением, подчеркивается в статье. "Мы можем быть гораздо более уязвимыми для этих пандемий, чем мы думаем, - указывает доктор Дашак. - Мы можем создавать стечение крайне неблагоприятных обстоятельств. И если это правда, нам нужно это знать. Нам нужно получить некоторые сведения об этом". "Это не поиск козла отпущения и не политика. Это гораздо важнее. Речь идет о том, как нам, как виду, справиться с потенциальной угрозой для нашего существования", - заключает он. Источник: The Telegraph