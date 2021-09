17 сентября 2021 г. Кэролайн Андерс | The New York Times Эти ученые хотят возродить шерстистого мамонта. Специалисты по этике не уверены, что это правильно "Когда специалист по этике Карен Вендлинг из Канадского университета Гвельфа впервые услышала о плане новой компании по возрождению шерстистого мамонта, она была очарована возможностями, которые это открывает. Если возможно создать гиганта, похожего на того, который бродил по Земле 4000 лет назад, то можно ли воссоздать также птицу додо и другие давно исчезнувшие виды?" - пишет The Washington Post. "Кто не считает, что это было бы в принципе круто, - говорит она. - Это также звучит очень похоже на "Парк Юрского периода". "Стартап Colossal Laboratories & Biosciences попал в заголовки газет ранее на этой неделе, когда компания объявила об амбициозном плане создания "морозостойкого слона со всеми основными биологическими чертами шерстистого мамонта". Ученые, стоящие за инициативой, говорят, что их работа может помочь предотвратить последствия изменения климата и продвинуть генную инженерию, - говорится в статье. - Но их идея также вызвала ожесточенные этические дебаты, мало чем отличающиеся от тех, что разыгрались на киноэкранах много лет назад: не является ли это еще одним случаем, когда ученые настолько озабочены тем, что они могут, что они не остановились подумать, стоит ли им это делать?" "Я с подозрением отношусь к созданным нами технологическим способам решения проблем", - отмечает Вендлинг. "Компания Colossal, получившая от инвесторов не менее 15 млн долларов, приступила к редактированию ДНК азиатского слона, добавив черты шерстистого мамонта. Затем, используя тот же процесс, в результате которого была создана овечка Долли, первое млекопитающее, успешно клонированное из взрослой клетки, ученые попытаются создать гибридный эмбрион шерстистого мамонта и азиатского слона. Вынашивать эмбрион в течение почти двух лет беременности будет суррогатная африканская слониха. Компания также прорабатывает возможность создания искусственных маток", - сообщается в публикации. "Colossal планирует в ближайшие шесть лет получить нечто похожее на детеныша шерстистого мамонта. Руководство компании признает, что сроки амбициозны. Бен Ламм, генеральный директор Colossal, сообщил The Washington Post в электронном письме, что исчезновение шерстистого мамонта оставило экологическую пустоту в арктической тундре, которую Colossal стремится заполнить. Конечная цель - вернуть виды в регион, чтобы они могли восстановить пастбища и защитить вечную мерзлоту, сдерживая выбросы парниковых газов, которые происходят с такой высокой скоростью". "Мы считаем, что наша работа восстановит эту деградировавшую экосистему до более богатой, и она будет подобна тундре, которая существовала всего 10 000 лет назад", - сказал он. (...) "Кристофер Престон, профессор экологической этики и философии в Университете Монтаны, усомнился в том, что Colossal уделяет особое внимание изменению климата, учитывая, что потребуются десятилетия, чтобы вырастить стадо шерстистых мамонтов, достаточно большое, чтобы оказывать воздействие на окружающую среду, и что существуют проверенные временем методы сохранения, требующая финансирования. (...) "Мне очень трудно думать, что идея о том, чтобы возродить шерстистого мамонта, является технологическим решением для чего бы то ни было, что необходимо исправить в следующем столетии", - отметил он. "Но Бет Шапиро, исследователь из Медицинского института Говарда Хьюза, профессор Калифорнийского университета в Санта-Круз и автор книги "Как клонировать мамонта: наука о возрождении видов животных", считает, что сколь бы помпезной не казалась идея возродить мамонта, она увлекательна, потому что не ограничивается этим. По словам Шапиро, инвестиции в проект могут создать технологии, которые помогут живым видам адаптироваться к изменению климата путем редактирования их генов, чтобы включить в них более устойчивые черты. Это очень важно, потому что животные больше не могут эволюционировать так же быстро, как их среда обитания. Она отметила, что мысль о возвращении мамонта, который бродит по Земле, также привлекла крупных жертвователей, которые, вероятно, не вложили бы свои деньги на более традиционные методы", - пишет газета. "Хотя Вендлинг изначально также была вдохновлена этой идеей, позже она представила стада шерстистых мамонтов, бродящих по России, Аляске и Канаде, и задалась вопросом, что думают об этих усилиях коренные жители тундры. Тундра была не так густо населена людьми, когда по земле бродили шерстистые мамонты, и трудно предсказать, какое реальное воздействие их повторное появление окажет на окружающую среду", - подчеркивается в статье. "Ламм указал, что коренное население не будет затронуто первоначальными планами Colossal, которые стартуют в Плейстоценовом парке, заповеднике в Сибири. Он сказал, что, хотя до начала процесса возрождения еще несколько лет, "мы уже приступаем к переговорам с несколькими лидерами коренных народов в различных северных регионах". "Пол Томпсон из Университете штата Мичиган, указывает, что подобные исследования (...) кажутся легкомысленными. По его словам, при рассмотрении модификации генов должна быть высокая этическая планка, и указал на споры по поводу модификации растений, которые побудили к призывам маркировать все продукты, содержащие генетически модифицированные организмы или ГМО. Он задался вопросом, отвечает ли создание нового вида "квазимамонтов" интересам животных, которые будут созданы", - говорится в статье. - Томпсон отметил, что биологи все еще пытаются выяснить, что делает одни виды инвазивными, а другие полезными для новой экосистемы, и сказал, что предстоит разговор о том, приравнивается ли интродукция шерстистого мамонта к интродукции инвазивного вида". (...) Источник: The New York Times