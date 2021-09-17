Берлускони не хочет к психиатру - новые маневры в процессе по делу "Руби"

"Сильвио Берлускони снова активно участвует в итальянской политике. Параллельно он не дает покоя юристам и врачам своими злоключениями и болезнями", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Сильвио Берлускони не хочет проходить психиатрическую экспертизу, чтобы определить, способен ли он принимать участие в судебном процессе. "Судите меня заочно, но я не буду проходить психиатрическую экспертизу", - написал бывший глава правительства Италии в письме, адресованном уголовному суду Милана. Там ему предстоит вновь отвечать за интимную связь с несовершеннолетней по скандальному делу проститутки "Руби Рубакуори", которая присутствовала на вечеринке на вилле Берлускони в 2010 году", - поясняет издание.

"Назначение судом психиатрической экспертизы направлено на то, чтобы нанести ущерб его репутации как бизнесмена и политика, а также его чести, говорится в письме, опубликованном в четверг. Это показывает предвзятое отношение к нему и ясно указывает на то, чем закончится этот "несправедливый суд", пишет Берлускони. Письмо обвиняемого в суд представляет собой смесь самовлюбленного высокомерия и хитрой тактики", - комментирует NZZ.

"С одной стороны, Берлускони напоминает о своих достижениях. По его мнению, человек с таким именем, миллиардер и высокопоставленный политик, стоит выше закона; его вообще нельзя судить. Однако свои деньги он приобрел отчасти преступным путем. Причастность Берлускони к мафиозным кругам доказана и не вызывает сомнений, несмотря на то, что сам он неоднократно прибегал к различным уловкам, чтобы избежать обвинительного приговора".

"С другой стороны, как это всегда бывает в случае с Берлускони, речь идет о введении в заблуждение и затягивании судебного процесса в причудливых декорациях итальянского правосудия. Обвиняемый пытается вести юридический спор всевозможными окольными путями: может ли находящийся под следствием человек отказаться от экспертизы? Законно ли заочное рассмотрение дела в случае отсутствия экспертизы? Когда можно назначить следующую дату судебного заседания? Если в ходе заочного судебного разбирательства будет вынесен обвинительный приговор, защита, вероятно, потребует повторного судебного разбирательства в присутствии обвиняемого. Получается замкнутый круг", - говорится в статье.

"Берлускони - это, с одной стороны, пациент, с другой - обвиняемый, им занимаются и медики, и юристы. При этом в последнее время наметилась определенная закономерность. Всякий раз, когда приближалась дата суда, Берлускони попадал в больницу. Дату судебного заседания откладывали, а редакторы СМИ готовили некрологи. Как только судебное заседание переносили на другую дату, Берлускони сразу чувствовал себя лучше. Одно время поговаривали, что Берлускони хотел организовать в своем особняке собственное отделение интенсивной терапии. Только в начале сентября у Берлускони снова в течение нескольких часов была мерцательная аритмия, о чем рассказал его адвокат. Берлускони, по его словам, давно страдает от Covid-19 и нуждается в абсолютном покое".

"При этом не остается незамеченным, что Берлускони, у которого, как говорят, шаткое здоровье, в свои 85 лет все еще является лидером своей партии Forza Italia, а в последние месяцы принимал у себя целую вереницу посетителей и, видимо, с больничной койки, раздавал им советы по экономике и политике".

"Не осталось незамеченным и то, что Берлускони баловал себя отдыхом в своих резиденциях на Лазурном берегу и на Сардинии, в том числе и во времена, когда всем остальным итальянцам, находящимся на локдауне, было запрещено путешествовать. Берлускони просто страдает обычными старческими недугами, считает прокурор в Милане. Имя обвиняемого не должно сбивать с толку, необходимо выяснить, в состоянии ли он отвечать перед судом, сказала прокурор. "Берлускони был бы в суде, - заявила она, - если бы его не поддерживало бесконечное количество уважаемых врачей и адвокатов".

"Берлускони уже 30 лет постоянно становится жертвой юстиции, считают сторонники политика. (...) Прокуратура заинтересована лишь в том, чтобы поймать его, неважно каким образом".

"Берлускони обвиняют в том, что он пытался заставить замолчать пианиста, который мог быть свидетелем развратной вечеринки Берлускони, предложив ему взятку в 170 тыс. евро. (...) Если его признают виновным, бывшему главе правительства грозит тюремное заключение. Учитывая преклонный возраст подсудимого, приговор не был бы приведен в исполнение. Однако для Берлускони речь идет о его чести", - пишет Neue Zürcher Zeitung.