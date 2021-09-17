Люди, не привившиеся против Covid, ведут себя как испорченные дети?

(...) "Так и напрашивается невольное сравнение тех, кто не соглашается на вакцинацию, с детьми, которые отказываются от своей тарелки брокколи, в то время как в других странах или других семьях дети их возраста умирают от голода. Действительно ли уместна патерналистская позиция, взывающая к чувству вины? Чтобы подойти к этому вопросу, необходимо понять, кто эти непокорные люди, и каковы их соображения, которые они высказывают или держат при себе", - пишет журналистка Лора Дазиньер в Slate.fr.

(...) "Доктор Тьерри Ланг, эпидемиолог, почетный профессор Университета Тулуза III и член офиса Высшего совета общественного здравоохранения (HCSP), выражается очень четко: "Чем ниже на социальной лестнице находится человек, тем больше здоровье - и отношение к здоровью и профилактике - искажаются. И то, что мы видим в больницах, является тому примером: врачи вакцинируются чаще, чем медсестры, которые сами вакцинируются чаще, чем помощники медсестер. Когда вы находитесь на низком уровне социальной лестницы, у вас разные приоритеты в плане профилактики. Отношение ко времени другое".

(...) "Удаленность медицинского обслуживания и нестабильность социально-экономического положения также способствуют отказу от стратегии вакцинации. Специалист по общественному здравоохранению продолжает: "Лишь совсем недавно в политике вакцинации был учтен социальный градиент здоровья, тогда были организованы автобусы и умножены усилия для того, чтобы "идти навстречу" с помощью посредников. Раньше ничего не делалось, чтобы стать ближе к людям, далеким от медицинского обслуживания, в том числе, когда это происходило просто из-за отсутствия цифровой грамотности".

"Мы помним, как сложно было записаться на прием в центр вакцинации, кроме как через цифровые СМИ... "Система здравоохранения не сумела учесть тех пациентов, которые исключены из цифровой сферы или не посещают цифровые СМИ", - указывает Тьерри Ланг.

(...) "Социальные факторы могут стать основой антивакцинаторства, особенно когда речь идет об антивакцинаторстве, которое можно охарактеризовать как оппортунистическое, поскольку иногда оно нацелено только на вакцины против Covid", - отмечает автор статьи.

(...) "Эпидемия усугубляет социальное неравенство, а изоляция имеет самые разные последствия в зависимости от групп населения", - считает Натали Байос, ведущий научный сотрудник Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), социолог-демограф и сокоординатор проекта Sapris (Здоровье, восприятие, практика, отношения и социальное неравенство в население в целом во время кризиса Covid-19).

"Благодаря Sapris мы смогли наблюдать, что карантин больше снизил риск заражения среди руководителей высшего звена, чем среди простых сотрудников, которые также имеют более высокую распространенность сопутствующих заболеваний", - отмечает эксперт. Кроме того, пандемия усилила экономическое неравенство, усугубив трудности беднейших слоев населения, в то время как руководители и другие высшие социо-професиональные категории остаются в довольно привилегированном положении и не столкнулись со снижением своей покупательной способности", - говорится в статье.

"Несмотря на то, что в предпандемической обстановке наблюдалось серьезное социальное недовольство - конечно, мы помним движение "желтых жилетов" - легко можно понять потерю доверия самых уязвимых и обездоленных к правительству, которое их забросило", - указывает Дазиньер.

"Подобная потеря доверия воплотилась в недоверии к вакцинам против Covid, которые воспринимаются как вакцины Макрона и его правительства. "Вакцинация требует определенной степени доверия, - объясняет Франсуаза Сальвадори, доктор вирусологии и иммунологии, преподаватель Бургундского университета и соавтор книги "Антипрививочное движение - сопротивление вакцинам с XVIII века до наших дней". - Сегодня мы видим, что политический мотив явно присутствует в дебатах о вакцинации, рассматриваемой как военизированное крыло Макрона. Антивакцинаторство стал мотивом для антисистемных партий, от "Непокоренной Франции" до "Национального объединения", "Вставай, Франция" и движения "Республиканской Народный Союз".

"Это также подтверждается опросом Odoxa в июле 2021 года: "Более четверти сторонников антисистемных партий, "Непокоренная Франция" (25%) и Национальное объединение" (28%) выступают против вакцинации, в то время как сторонники традиционных правительственных партий в основном выступают в ее пользу (только 2% "Вперед, Республика!", 7% "Республиканцы" и 8% "Социалистическая партия" не хотят вакцинироваться)", - уточняет Гаэль Слиман, президент Odoxa.

(...) "С исторической точки зрения это новшество", - указывает историк Лоран-Анри Виньо, преподаватель современной истории в Бургундском университете, а также соавтор книги "Антипрививочное движение - сопротивление вакцинам с XVIII века до наших дней". - "Традиционно антивакцинализм больше распространяли средний и высший классы. Например, в XIX веке у нас есть история кампании вакцинации, которая встретила сопротивление жителей самых богатых коммун. Самые бедные коммуны не были вакцинированы в основном из-за того, что до них не добрался вакцинатор. Когда он приехал, жители массово прививались, так как очень хорошо понимали непосредственную выгоду", - напоминает он.

"(...) Так что же, политические антиваксеры - это капризные дети? Безусловно нет. Можно подумать, что они создают неправильную смесь между борьбой с пандемией и политикой правительства, что некоторые предаются идеологическим уклонам и занимают возмутительную, неоправданную и непростительную общественную позицию. Но это не значит, что их антивакцинализм является "делом богатых людей", - рассуждает журналистка.

(...) "Люди из низших классов относительно мало проявляют активность, - отмечает Лоран-Анри Виньо. - Демонстрации больше проводятся людьми из среднего/высшего классов".

(...) "Кроме того, помимо конкретных политических причин, в среднем и высшем классах действительно есть опорные пункты антиваксерского движения. Они более традиционны и менее оппортунистичны. Это люди, которые выступают против прививокв целом, какими бы они ни были", - говорится в публикации.

(...) "Это скорее белые воротнички, люди из среднего класса, очень привязанные к семейному укладу. Их антивакцинаторство строится вокруг семьи, рассматриваемой как убежище, которое должно защищаться от внешней агрессии, в том числе от вакцины", - описывает Лоран-Анри Виньо. "Зачастую это женщины, получившие образование и очень чувствительные к альтернативным медицине и образованию. У них есть определенный культурный багаж, который позволяет им искать альтернативную научную информацию, чтобы сформировать полунаучное мнение", - отмечает он.

"Труды географа Люси Гимье показывает, что традиционные противники вакцинации нередко отправляют своих детей в альтернативные частные школы и что они близки к так называемым "нетрадиционным" методам лечения, таким как гомеопатия и натуропатия. Это частично объясняет тот факт, что они живут именно в тех регионах, где больше врачей, практикующих этот вид терапии, например, на юге Франции. По их мнению, именно родители - а не врачи, национальное образование, политики или журналисты - являются лучшими гарантами здоровья и благополучия их детей и семьи в целом. Все это требует времени и стоит недешево... В их случае быть антиваксерами - это настоящая роскошь, поведение привилегированных. Но разве это каприз? Трудно сказать, потому что эти люди думают, что поступают правильно", - анализирует автор статьи.

"Подобно тому, как невозможно нарисовать портрет-роботантиваксера 2021 года, невозможно распутать все причины, которые приводят этих людей к отказу от инъекции. Тем не менее, разговоры о том, что они привередничают, представляется слишком упрощенным", - резюмирует Лора Дазиньер.