Провидец Толкиен уже интересовался климатическими беженцами

"Художественная проницательность произведений британского писателя позволяет нам задуматься о нынешней судьбе экологических беженцев", - пишет Slate.fr.

"Экологическое изгнание - это серьезное явление нашего времени, которое даже по случаю 70-летия принятия Женевской конвенции о статусе беженцев остается за рамками ее компетенции. Чтобы разобраться в этой горячей теме, сделаем шаг назад и применим взгляд издалека, который позволяет осуществить художественная литература с помощью произведений Дж. Р. Р. Толкиена", - говорится в статье.

"Художественная литература" может быть неподходящим термином, поскольку, следуя автору "Хоббита" и "Властелина колец", мы будем жить как бы в продолжении мира, первые три эпохи которого он описал. У нас может возникнуть соблазн искать там уроки, но вместе с Полем Валери мы предпочтем считать, что история не учит ничему в строгом смысле, поскольку она дает примеры всего", - отмечает автор статьи Жером Марелли, преподаватель Институте политических исследований.

(...) "Для Толкиена миграции касаются как божественных духов (великие Айнур стали Валар), так и народов Земли (мир Арда) и являются результатом различных причин, в том числе экологических, после событий, описанных в "Сильмариллионе" и "Истории Средиземья", которые через призму нашей темы можно суммировать как череду катастроф, - говорится в статье. - (...) В эсхатологической перспективе Толкиена эльфы и люди живут или выживают "от одной катастрофы к другой" во Времени Конца, где отсутствие будущего уже началось, и даже после Конца Света, лишенные необходимого порядка для их связи".

"Ответом на акосмизм может стать уход от мира: для эльфов это плыть "прямым путем" или остаться в Средиземье, принимая мудрость стоического типа, которая приказывает им адаптировать свою жизнь, свой образ жизни, мысли и даже свои чувства к тому, результат чего уже начинает становиться очевидным. Люди, за редким исключением (Арагорн, выросший среди эльфов), не подчиняются скорректированной подобным образом этике", - рассуждает автор.

"Синкретическое произведение католика Толкиена объясняет эти экологические катастрофы и их последствия Злом, понимаемым как выбор другого пути (и голоса для Творения с помощью музыки Айнур), нежели путь Отца Всего, в высокомерном стремлении заменить его", - говорится далее.

"Зло воплощено в Мелькоре, падшем ангеле, дьяволе в этимологическом смысле слова "разделитель", который похищает, разделяет и разрушает то, что он не может создать. (...) Ему помогает Саурон, один из первых Майар, перешедших на сторону Мелькора (Валар второго ранга), и испортивший его маг Саруман, который превратил его усаженные деревьями владения Изенгард в огромную "фабрику" Зла", - анализирует автор статьи.

(...) "Попытки изгнанников освободиться от сил, таких как природа, по иронии судьбы заканчиваются экологическим коллапсом, возвращением к господству этих (...) главных действующих лиц в истории вселенной Эа, когда народы Земли низведены до отрицательной второстепенной роли", - указывает издание.

(...) "Судьба изгнанников Толкиена состоит в том, чтобы страдать от ностальгии, такую тему он разрабатывает после других демиургов, от Гомера и Вергилия до Пруста и Цвейга", - говорится в статье.

(...) "Изначально ностальгия распространилась на сожаление о времени, ее эффект действовал там, где мы познали радости существования, как упоминает Кант в отношении тоскующих по дому швейцарцев, которые излечивались от нее разочарованием в возвращении, будучи не в состоянии найти там свою молодость. Или, согласно Янкелевичу, ностальгия состоит в том, что с течением времени мы не можем преодолеть разрыв между тем, чего больше не может быть, и неудовлетворительным настоящим", - напоминает издание.

"Для экологических изгнанников "пути назад нет", как Толкиен описывает эльфов в поисках озера Куивиэнен, места, которое исчезло после их пробуждения. Их ностальгия неизлечима, она усиливается тем, что осталось - эхом, как вода, падающим на скалы, где когда-то стояло это озеро", - говорится далее.

(...) "В более широком смысле, ностальгия - это цемент идентичностей и соль толкианской культуры, придерживающейся почитания религиозного характера. Так, перед едой люди Гондора соблюдают минуту молчания, поворачиваясь на запад, в направлении того, что было Нуменором и что всегда будет Страной Эльфов", - резюмирует Жером Меделли.