"Диалог с Анкарой должен продолжаться, но она не войдет в ЕС со смертной казнью"

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил в интервью Альберто Д'Ардженио из итальянской La Repubblica, что он "обеспокоен" первым отчетом миссии наблюдателей ОБСЕ на конституционном референдуме в Турции, в котором говорится об отсутствии равенства сторон и о том, что вопросы, вынесенные на голосование, не были должным образом разъяснены. Если эти обвинения подтвердятся, сказал итальянский политик, "мы должны будем подать весомый предупредительный сигнал, и Европарламент готов это сделать уже во время дискуссии по Турции, которая пройдет в парламенте 26 апреля". Таяни заявил: если Турция "хочет оставаться кандидатом на вхождение в ЕС, мы не можем не настаивать на том, чтобы Анкара соблюдала Копенгагенские критерии, то есть сохраняла равновесие властей".

"Мы должны твердо защищать наши принципы и ценности, соблюдения которых мы требуем от страны-кандидата, но при этом не закрывать дверь окончательно, - считает председатель Европарламента. - Это было бы голом в свои ворота для Европы. Мы должны принимать во внимание и то, что полстраны встало на защиту Турции Ататюрка - светского государства - и в эту реформу не верит". Таяни добавил, что "Турция должна оставаться собеседником ЕС, и Европа должна и далее выполнять роль посредника между половиной страны, что выступает против Эрдогана, и другой половиной".

Что касается планов президента Турции объявить новый референдум по возвращению смертной казни, итальянский политик подчеркнул: "Смертная казнь отбросила бы Турцию назад в 2004 год, когда эта мера была отменена, и является красной линией для Европы - единственного континента, где ее не существует". "Если Турция вернет смертную казнь, то она решит отказаться от стремления к будущему в составе Евросоюза", - заявил Таяни.

Разрыв с Европой - это "не благо, прежде всего для самой Турции", добавил председатель Европарламента. "Диалог - и в их интересах тоже, достаточно вспомнить о торговых соглашениях, которые нас связывают, - отметил политик. - В общем, Европа должна показать твердость перед опасностью авторитарного сценария, но мы не можем отказываться от диалога или забывать, что нас объединяет вопрос мигрантов, борьба с терроризмом и бизнес. Эти три темы сегодня являются ключевыми для будущего нашего континента и Турции", - подытожил Таяни.