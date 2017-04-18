Для Турции "дверь для вступления в ЕС окончательно закрылась"

Немецкая политика отреагировала на исход референдума в Турции по-разному: если федеральное правительство высказалось довольно сдержанно, то депутаты правящей коалиции подобрали жесткие слова, пишет корреспондент Der Spiegel.

Турецкий референдум возобновил дискуссию о вступлении Турции в Евросоюз. К примеру, министр иностранных дел Зигмар Габриэль считает, что это еще возможно, но, если Эрдоган "будет реализовывать свое требование вернуть смертную казнь, это станет концом мечты о Европе". Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рёттген выступил "за отмену переговоров с возможностью их возобновления", передает корреспондент.

Однако не все представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) оказались столь дипломатичны, говорится далее. Глава фракции СДПГ Томас Опперманн назвал референдум "плохим результатом как для Европы, так и для Турции": "Своими действиями против политических противников после попытки путча Эрдоган распрощался с одобрением со стороны Европы. Тем более, референдум дает ему еще больше автократической власти".

"Отныне дверь для вступления в Евросоюз окончательно закрыта, а в оказании финансовой помощи Турции для ее приближения к европейским стандартам более нет необходимости", - заявила вице-глава ХДС Юлия Клэкнер изданию Huffington Post. Глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер также считает, что "страна с подобной конституцией будет противоречить европейским ценностям".

В свою очередь, немецкие "Левые" и "Зеленые" потребовали сделать выводы в сотрудничестве с Турцией в военной сфере: по их мнению, Германии необходимо вывести всех немецких военнослужащих с турецкой авиабазы Инджирлик и остановить все поставки вооружений партнеру по НАТО, говорится в статье.