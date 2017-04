18 апреля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Запятнанный триумф Эрдогана "Воскресный референдум о расширении полномочий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошел не так, как тот планировал, - отмечает редакция The Wall Street Journal. - Приверженный исламу диктатор надеялся на воодушевляющую поддержку, однако победил с минимальным отрывом, причем нарушения при голосовании запятнают его победу. В результате турецкое общество еще более поляризовалось, что может привести к нарастанию нестабильности". Авторы сообщают, что на счету лагеря Эрдогана 51,2% голосов, по данным государственного новостного агентства, при этом крупные города, включая Анкару и даже Стамбул, где Эрдоган был мэром, голосовали против предложения, вынесенного на референдум. "Избирательная комиссия страны в последний момент приняла решение принимать бюллетени без официальных штампов, обычно используемых для их заверения. Светская "Народно-республиканская партия" заявила, что этот шаг и другие проблемы с верификацией голосов делают сомнительными около 2,5 млн бюллетеней", - говорится в статье. "Наблюдатели из Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковали решение избирательной комиссии", - сообщают журналисты. Кроме того, данные организации отметили, что группам гражданских активистов не позволили проводить мероприятия в ходе кампании и лагерь Эрдогана доминировал в СМИ. Источник: The Wall Street Journal