18 апреля 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Россия хочет, чтобы американские войска ушли из Сирии. Но она нуждается в помощи США для установления мира "Какой бы сигнал США ни надеялись подать России своими тщательно продуманными ракетными ударами, нанесенными в пятницу по объектам в Сирии, предположительно связанным с химоружием, это, похоже, никого в Кремле не переубедило", - пишет The Christian Science Monitor. Журналист Фред Уэйр пересказывает мнения российских аналитиков: "Москва по-прежнему убеждена, что у США нет последовательного эндшпиля в Сирии, а то, что США вместе с союзниками продолжают оккупировать примерно треть сирийской территории, не преследует никакой цели, кроме стремления мешать другим. И после ракетных ударов Москва по-прежнему будет поддерживать все более успешную военную кампанию, дабы вернуть всю Сирию под контроль центрального правительства Башара Асада". "Но, хотя Россия считает, что США без разрешения совершили военное вторжение в этот регион, она все же нуждается в помощи Вашингтона для прекращения конфликта средствами дипломатии, - говорится в статье. - Кремль продолжает стремиться к процессу умиротворения, из которого исключены США и их союзники, - к процессу, который Москва начала вместе с Ираном и Турцией в прошлом году, но который, по словам экспертов, хромает. Вероятно, это значит, что понадобится вернуться к более раннему "женевскому процессу", в котором прямо участвовал Запад". "По словам аналитиков, Москва говорила серьезно, когда намекнула, что нанесет ответные удары по военным кораблям США в Средиземном море или другим пусковым платформам, если американские ракеты создадут угрозу для жизни россиян", - пишет издание. В то же время "аналитики, связанные с Кремлем, говорят, что американские и российские военные команды "по деконфликтизации", которые месяцами без шума координируют действия сторон на местах в Сирии, поработали рука об руку, дабы гарантировать, что в ту ночь российские ПВО будут отключены, а крылатые ракеты полетят по таким траекториям, чтобы не приближаться к россиянам", - передает Уэйр. "Есть более масштабный вопрос о Сирии: могут ли Россия и США сотрудничать между собой на стадии "эндшпиля" и обеспечить прочное политическое урегулирование, которое подведет черту под жестокой семилетней гражданской войной?" - продолжает автор. "В военном отношении ситуация в Сирии намного лучше, чем год назад. Но, несмотря на эти встречи с Турцией и Ираном, политическое урегулирование не приближается, - говорит Федор Лукьянов, редактор журнала "Россия в глобальной политике". - Отношения с этими двумя партнерами - Турцией и Ираном - у России очень непростые, как и их отношения друг с другом. Путин прилагает большие усилия в попытке удержать свои отношения с Эрдоганом в нормальном русле, но это явно очень трудно". "Отчасти поэтому понадобится снова привлечь к процессу США и другие западные страны - чтобы сбалансировать требования всех региональных игроков. Но это остается сложным, пока Россия и США продолжают собственные военные кампании", - комментирует автор статьи. Источник: The Christian Science Monitor