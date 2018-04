18 апреля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Он сообщал о секретной наемнической армии России. Затем он выпал из окна и погиб "Что его убило - одиночество или (в стране, где было убито столько журналистов) кто-то, ненавидевший его журналистские материалы?" - задается вопросом в The Daily Beast журналистка Анна Немцова в связи со смертью екатеринбургского журналиста Максима Бородина, который скончался после падения с пятого этажа. "Коллеги Бородина по информагентству "Новый день" поспешили отмести гипотезу о самоубийстве", - пишет автор, сообщая, что агентство недавно пригласило его перейти на работу в свою московскую редакцию. "Я работала с Максимом 5 лет; я уверена, что у него не было ни одной причины для самоубийства, - сказала его коллега Екатерина Норсеева в интервью The Daily Beast. - Любое СМИ было бы счастливо его нанять. Он был талантлив, предан своему делу, настоящий профессионал. Максим славился своими журналистскими расследованиями о государственной коррупции и гибели солдат из группы Вагнера в Сирии". Немцова отмечает: "Именно слава, которую принесли ему некоторые из этих расследований, вселяет во многих подозрения насчет обстоятельств его смерти". "Для провинциальных репортеров опаснее освещать "Вагнер", частную армию, которая спонсируется (Евгением) Пригожиным, другом Путина; это безопаснее для нас, журналистов, работающих в Москве, где всегда могут устроить шум общественные организации и свободные СМИ, - сказал в интервью The Daily Beast Руслан Левиев, лидер Conflict Intelligence Team, которая расследует деятельность ЧВК Вагнера. - В любом провинциальном городе журналистов можно потихоньку убивать за их статьи, когда они возвращаются домой, в каком-нибудь темном дворе, без широкой огласки". "Российским журналистам, сообщающим правду о секретной военной операции в Сирии, часто поступают угрозы", - пишет издание. "Наши ненавистники пишут нам, что нам не следует ходить по улицам в темноте, - сказал Левиев в интервью The Daily Beast. - Но с 2015 года, когда мы стали эксклюзивно освещать новости о "Вагнере", мы не получили ни одной угрозы от Кремля или спецслужб". Издание замечает: "Несмотря на многозначительные политические обстоятельства, в Екатеринбурге многие сомневаются, что Бородин стал жертвой насильственного преступления, в основном из-за того, что дверь квартиры журналиста была, по некоторым сведениям, заперта изнутри. Московский оппозиционный активист Леонид Волков, хорошо знавший Бородина, уверял, что убийства не было и конспирологические теории об убийстве - ложь. Но каждый год в России наблюдаются нападения на независимых журналистов, а следователи никогда не обнародуют подробностей, которые объясняли бы, кто и почему вознамерился заткнуть журналистам рты". Источник: The Daily Beast