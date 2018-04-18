Принадлежащая России компания создает армию путешествующих "посредников"

"В ноябре 2016 года, всего через две недели после президентских выборов в США, на популярном сайте для поиска работы Indeed появилось загадочное объявление о том, что разыскиваются репортеры для однодневной подработки: трансляции в прямом эфире инаугурации Дональда Трампа. Несколько недель спустя похожая заметка появилась на русском языке на другом сайте", - пишет Foreign Policy.

"Компания, разместившая эти объявления, была не обычным СМИ, а фирмой виртуальных путешествий со штаб-квартирой в Южной Калифорнии, которая позволяет пользователям нанимать людей для видеосъемки где угодно в мире по заказу. Более необычным является послужной список ее основателя, бывшего высокопоставленного чиновника российской службы безопасности", - говорится в статье.

Компания Virtravel, основанная в 2015 году, - детище Евгения Савостьянова, участника всевозможных событий, от закрытия центральной штаб-квартиры КПСС в Москве, когда Советский Союз распался, до консультирования голливудских киношников, говорится в статье. Однако самым важным постом, который он занимал, была должность главы московского подразделения ФСБ в неспокойные времена президентства Бориса Ельцина, отмечают авторы.

Бизнес-модель компании рассчитана на тех, кого она называет "посредниками", - людей, которым платят за то, чтобы поехать в определенные места по требованию пользователей, которые являются виртуальными "путешественниками". Сын основателя компании, Алексей Савостьянов, сравнивает эту модель с Uber: только приложение Virtravel соединяет не пассажиров с водителями, а путешественников-посредников с людьми, которые хотят посетить определенные места. Клиенты могут быть новостными агентствами или людьми, которые слишком больны или слишком заняты, чтобы путешествовать, говорит он.

"Хотя Virtravel зарегистрирована в Делавэре и находится в Калифорнии, интеллектуальная собственность и сама компания принадлежат отцу Алексея Савостьянова, который проживает в Москве", - отмечает издание.

Для бывшего сотрудника КГБ Евгений Савостьянов был на удивление готов к общению. Мы связались с ним по электронной почте, и он немедленно согласился дать интервью, пишут авторы статьи, сначала предложив встретиться на горнолыжном курорте недалеко от Москвы, но, в конце концов, остановившись на элитном ресторане его друга.

"Биография Савостьянова не вписывается в какой-то простой шаблон", - отмечают журналисты. Геофизик по образованию, он в 1989 году способствовал избранию Андрея Сахарова народным депутатом.

Его карьера получила еще более необычный поворот осенью 1991 года, когда Ельцин и Горбачев назначили его заместителем председателя КГБ и главой его московского подразделения; в тот период будущее спецслужбы находилось под вопросом, говорится в статье. В 1992 году New Yorker назвал ученого, ставшего сотрудником КГБ, "состоящим в партии интеллектуалом-либералом".

В 1994 году он послал сотрудников службы безопасности для предотвращения рейда вооруженной группировки на крупный московский банк. Вооруженная группировка, как выяснилось, состояла из телохранителей Ельцина. После инцидента с банком он был уволен, пишет издание.

Не все считали Савостьянова реформатором. Бывший офицер КГБ Александр Литвиненко в книге "ФСБ взрывает Россию" утверждал, что Савостьянов проник в демократическое движение России и сыграл "важную роль в спасении КГБ от разрушения".

После того как Савостьянов ушел из КГБ, он основал центр, имевший целью улучшение американо-российских отношений, и способствовал подаче в США иска в 2011 году об отмене поправки Джексона-Вэника, говорится в статье. В последнее время он сотрудничал в сфере защиты интеллектуальной собственности с Минкультом РФ, но ушел в 2015 году в знак протеста против того, что он называет наступлением государства на свободу творчества.

Савостьянов открыто опасается, что Россия при Путине становится все более изолированной, ее экономика разрушается, а россиянам все труднее путешествовать за границей.

В то время как Савостьянов не усматривает ничего необычного в российской компании, которая платит целой армии посредников для видеосъемки по заказу, ветераны разведки, с которыми побеседовали журналисты Foreign Policy, высказались со смешанными чувствами подозрительности и недоумения об этом предприятии.

Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, считает, что эта туристическая компания соответствует новой российской методике. "Возможно, что они создали такую компанию как подставную", - не исключает эксперт. Но "более вероятно", что компания "занимается именно тем, о чем заявляет, но потенциально к ее услугам могут прибегать время от времени, когда у Москвы будет в этом определенная потребность".

Илья Заславский, глава Underminers.info, исследовательского проекта о постсоветской клептократии, полагает, что Virtravel вписывается в то, что он рассматривает как более масштабную тенденцию, когда бизнесмены с кремлевскими связями инвестируют в американские технологические проекты. В их число входит Ашот Габрелянов, сын Арама Габрелянова, олигарха, связанного с Путиным, который создал организацию под названием Babo, которая платит людям за предоставление изображений в СМИ.

"Русские очень заинтересованы в проникновении в Силиконовую долину", - говорит Заславский, добавляя, что это дает Москве возможность доступа к информации и технологиям, которые могут использоваться службами безопасности.

Что касается Евгения Савостьянова, то, по словам Заславского, он, возможно, создал себе репутацию реформатора или временами критикует Путина, но остается в главном верным Кремлю. "Он является частью системы", - считает Заславский.