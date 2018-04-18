Впервые главарем одной из ячеек ИГИЛ* стал выходец из Таиланда

Исламский терроризм распространяется по Юго-Восточной Азии, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

С конца февраля власти Сингапура и Малайзии разыскивают четырех предполагаемых участников террористической группировки "Исламское государство"*. По информации властей, подозреваемые планировали похищение полицейских и атаки на немусульманские религиозные учреждения в обеих странах. Особенно настораживает следователей личность лидера ячейки - он является выходцем из Таиланда, и это первый таиландец, занимающий руководящую позицию в ИГИЛ*. По данным следователей, он развивает террористическую группу ИГИЛ* на юге Таиланда, передает издание.

До этого случая полицейские, занимающиеся международным розыском, были убеждены, что среди членов ИГИЛ* нет граждан Таиланда.

"Ситуация подтверждает опасения по поводу того, что ИГИЛ* все больше распространяется по Юго-Восточной Азии. К региону относится Индонезия с населением в 250 млн жителей, страна с самым большим количеством мусульманского населения в мире. Относится к нему и филиппинский остров Минданао, на котором царит беззаконие. Или международный финансовый центр Сингапур. С одной стороны, в Юго-Восточной Азии для ИГИЛ* есть объекты для атак, с другой - группировка видит в регионе шансы для вербовки новых боевиков", - поясняет автор публикации Вилли Гермунд.

"Мы являемся трофейной целью, - заявил в интервью изданию министр внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам. - Со времен терактов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года угроза атаки не была настолько большой, как сейчас".

Шанмугам делает ставку на шоковую терапию, в то время как другие государства Юго-Восточной Азии слишком осторожно обращаются с темой террористической угрозы из-за беспокойства за туристическую индустрию.

"Из Юго-Восточной Азии к ИГИЛ* примкнули примерно 1000 человек, многие из них скоро вернутся, потому что в Сирии ИГИЛ* находится в оборонительной позиции", - предостерегает Шанмугам.

Пока безрезультатный поиск четырех предполагаемых террористов под руководством гражданина Таиланда показывает, что в Юго-Восточной Азии группировка располагает действующей структурой и преследует долгосрочные цели, отмечает издание в заключение.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.