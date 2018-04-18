Сирия: интересы игроков и общечеловеческие ценности

После ракетной атаки Запада Асад чувствует себя сильнее прежнего, и Кремль хочет обеспечить послевоенный порядок в Сирии под властью Асада, пишут СМИ. Политолог Мюнклер указывает: "С русскими нет смысла говорить на уровне ценностей - а вот об интересах с Лавровым и Путиным говорить стоит". С Турцией и Ираном России очень непросто: ей волей-неволей придется привлечь к процессу США и их союзников, чтобы сбалансировать требования всех региональных игроков.

Благодаря поддержке России и Ирана сирийский правитель все еще крепко сидит в седле, пишет журналист немецкого издания Augsburger Allgemeine Томас Зайберт. После ракетной атаки Запада на его страну Башар Асад чувствует себя сильнее прежнего. Послевоенное будущее Сирии без Асада кажется на настоящий момент маловероятным. Однако его сила объясняется и другими причинами.

Во внутренней политике асадовский клан десятилетиями ослаблял сирийское государство. Институты сегодня не имеют никакого значения: важны лишь связи с правящей семьей. Инакомыслящие подвергаются жестокому преследованию, повествует журналист.

Теперь Асад закладывает фундамент на послевоенное время. Так, один из новых законов позволит лишать беженцев собственности, благодаря чему уже скоро правительство Асада сможет изъять большое количество недвижимости и земель, чтобы поощрить таким образом своих сторонников и профинансировать восстановление страны.

Вмешательство Москвы в войну три года назад спасло асадовский режим, а Владимир Путин таким образом сделал Россию ключевой силой на Ближнем Востоке, напоминает автор.

Запад, в отличие от Москвы, воздерживается от масштабного военного участия в Сирии. Сирийская оппозиция раздроблена, частично дискредитирована деятельностью исламистских экстремистов и слишком слаба для того, чтобы представлять собой опасность для Асада.

Кремль хочет обеспечить послевоенный порядок в Сирии под властью Асада. "В Сирии просто нет другого лидера, который был бы достаточно влиятельным, чтобы руководить государством, и при этом преданным России", - считает Зайберт.

Сирийский президент, со своей стороны, постоянно доказывает свою преданность: например, в прошлом году Асад отправил своих троих детей на каникулы на российский черноморский курорт, говорится в статье.

Кроме России, значительную поддержку асадовскому режиму оказывает шиитская региональная держава Иран. Тегеран вкладывал в гражданскую войну и денежные, и человеческие ресурсы, отмечает автор.

Берлинский политолог Херфрид Мюнклер в интервью Sueddeutsche Zeitung советует говорить с Путиным о российских интересах в Сирии.

"В последние дни на фоне войны в Сирии снова приобрел значимость дополнительный компонент в виде конфронтации между русскими и американцами", - указывает Мюнклер.

Ракетный удар США и их союзников "не имел стратегической подоплеки, а был своего рода мерой педагогического воздействия на Асада. Запад повел себя как выведенные из себя родители, которые взялись за ремень. Но станет ли в результате наказанный умнее и лучше, вопрос спорный", - сказал Мюнклер.

Эксперт видит определенные плюсы в том, что российская сторона вовлечена в конфликт. "В регионе действует сила, которая имеет больше влияния на Асада, чем Запад, который может усмирять его лишь при помощи санкций и крылатых ракет. Россия - это тот игрок в регионе, у которого есть интересы. А это уже область, в которой есть о чем договариваться. Например, сферы влияния, - указывает Мюнклер. - С русскими нет смысла говорить на уровне ценностей - а вот об интересах с Лавровым и Путиным, сохраняя холодный рассудок, говорить стоит".

По мнению политолога, такой подход позволит добиться большего, чем очередные угрозы санкций: "В свое время ЕС заключил с Эрдоганом сделку о восстановлении пограничного контроля с Турцией - так же и с русскими следует договариваться".

Журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр пересказывает мнения российских аналитиков: "Москва по-прежнему убеждена, что у США нет последовательного эндшпиля в Сирии, а то, что США с союзниками продолжают оккупировать примерно треть сирийской территории, не преследует никакой цели, кроме стремления мешать другим". И после ракетных ударов Москва будет поддерживать военную кампанию, дабы вернуть всю Сирию под контроль Асада.

"Россия считает, что США без разрешения совершили военное вторжение в этот регион, но она все же нуждается в помощи Вашингтона для прекращения конфликта средствами дипломатии", - говорится в статье. Процесс умиротворения, который Москва начала вместе с Ираном и Турцией в прошлом году и из которого исключены США и их союзники, по словам экспертов, хромает. Вероятно, это значит, что понадобится вернуться к "женевскому процессу", пишет Уэйр.

"По словам аналитиков, Москва говорила серьезно, когда намекнула, что нанесет ответные удары по военным кораблям США в Средиземном море или другим пусковым платформам, если американские ракеты создадут угрозу для жизни россиян", - продолжает корреспондент. В то же время "аналитики, связанные с Кремлем, говорят, что американские и российские военные команды "по деконфликтизации" работали рука об руку, дабы гарантировать, что в ту ночь российские ПВО будут отключены, а крылатые ракеты полетят по таким траекториям, чтобы не приближаться к россиянам, передает Уэйр.

Так могут ли Россия и США сотрудничать между собой на стадии "эндшпиля" и обеспечить прочное политическое урегулирование в Сирии?

Несмотря на переговоры по Сирии с Турцией и Ираном, "политическое урегулирование не приближается", сказал журналисту Федор Лукьянов, редактор журнала "Россия в глобальной политике". "Отношения с этими двумя партнерами - Турцией и Ираном - у России очень непростые, как и их отношения друг с другом. Путин прилагает большие усилия в попытке удержать свои отношения с Эрдоганом в нормальном русле, но это явно очень трудно", - отметил политолог.

"Отчасти поэтому понадобится снова привлечь к процессу США и другие западные страны - чтобы сбалансировать требования всех региональных игроков. Но это остается сложным, пока Россия и США продолжают собственные военные кампании", - комментирует автор статьи.

"Путин все еще хочет заключить сделку с Трампом, даже после санкций и удара по Сирии", - утверждает Bloomberg.

Российский лидер хочет дать Дональду Трампу еще один шанс на выполнение обещаний по улучшению отношений, рассказали корреспондентам Илье Архипову и Евгении Письменной четыре источника, знакомые с ситуацией.

"По словам одного из них, Путин приказал чиновникам свернуть антиамериканскую риторику", поэтому "в понедельник парламентарии неожиданно отложили принятие законопроекта, предусматривающего обширные контрсанкции против американских компаний", передают корреспонденты.

Довольно ограниченный характер атак на объекты, предположительно связанные с химическим оружием в Сирии, в Кремле сочли хорошим знаком.

"Путин готов пойти на многочисленные существенные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает, - прокомментировал глава Центра политических технологий Игорь Бунин. - Он понимает, что Россия не может соперничать с Западом экономически, и он не планирует воевать с Западом".

"Хотя Трамп открыт для улучшения отношений, Конгресс и большая часть президентской администрации намерены поддерживать давление" на Россию. "Дипломатический танец еще больше осложняют порой противоречивые сигналы из Белого дома", - отмечается в статье.

Тем не менее Кремль воздерживается от эскалации, пишет Bloomberg. "Еще до американских ударов по Сирии Кремль велел чиновникам быть умереннее с угрозами возмездием", - информирует агентство. Когда посол России в Ливане в интервью местному телеканалу заявил, что Россия без колебаний будет сбивать ракеты и атакует любые платформы, с которых они запущены, по словам одного чиновника, Кремль был в ярости, передают журналисты.

Первоначальная эйфория по поводу неожиданной победы Трампа на выборах давно прошла, однако российские чиновники "не теряют надежды на то, что Трамп может оказаться в силах остановить закручивание спирали, особенно после того, как в марте он поздравил Путина с переизбранием и поманил перспективой саммита в Белом доме", пишут авторы статьи.

Редакционный комментарий Le Monde посвящен реакции в Национальном собрании Франции на нанесение ракетных ударов в Сирии.

По поводу своей первой военной операции с участием французских сил на внешнем ТВД - ударов, совершенных совместно с США и Великобританией 14 апреля против мест производства химического оружия в Сирии, - президенту Франции не удалось заручиться национальным единством, пишут журналисты.

Главная претензия со стороны всех оппозиционных партий касалась решения действовать без мандата ООН, где Совбез оказался парализован российским вето. Кроме того, "Республиканцы" критиковали "отсутствие стратегии" Франции в Сирии, ее "равнение на США" и "изоляцию на ближневосточной арене, которая из-за этого произойдет".

Однако наиболее спорная критика была посвящена отсутствию доказательств виновности сирийского режима в химической атаке 7 апреля против гражданских лиц в городе Дума. В частности, на этом настаивала глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, призвавшая "не доверять никому, кроме международных инспекторов, прибывших на место". Такая позиция полностью в духе тезиса российских властей, указывает Le Monde.

Американская The Wall Street Journal пишет об израильских интересах в Сирии. Израильские военные на прошлой неделе нанесли удар по иранской системе ПВО на сирийской авиабазе при негласной поддержке США, сообщает издание.

Посовещавшись с Дональдом Трампом, Биньямин Нетаньяху приказал нанести удар по только что поставленной батарее ПВО, чтобы иранские силы не смогли ее использовать против израильских вертолетов.

По словам информированных источников, "после вступления в должность в прошлом году Трамп объединился с Нетаньяху, предоставив Израилю стратегическую поддержку в его усилиях по противодействию экспедиционным военным операциям Ирана в Сирии", передают журналисты.

"Нетаньяху считает постоянные иранские военные базы в Сирии "красной линией", - отмечает издание. - И Израиль, и США обеспокоены тем, что Иран использует Сирию для атак на Израиль и создания маршрута для поставки оружия из Тегерана в Ливан".

Согласно информированным сотрудникам разведки, пишет далее WSJ, Иран передислоцирует вооружения на хорошо защищенную российскую базу Хмеймим на средиземноморском побережье.

"Иран также восстановил присутствие в международном аэропорту Дамаска после авиаудара в 2015 году, и аэропорт теперь служит базой для иранских сил "Аль-Кудс", которые построили подземные туннели-хранилища, чтобы обезопасить вооружения, - передают авторы статьи. - По данным сотрудников разведки, в целом Иран сейчас осуществляет операции с пяти аэродромов в Сирии: это Алеппо, Дейр-эз-Зор, Т-4, аэропорт в Дамаске и авиабаза Сайкал".

"Это самое серьезное развертывание иранских военных позиций вблизи израильской границы, которое израильтяне когда-либо наблюдали", - сказал изданию глава аналитического центра Bicom Джеймс Сорен.

"Администрация Трампа заявляет, что будет принимать меры, чтобы выдавить Иран из Сирии", - отмечается в статье. При этом Пентагон не раз опровергал предположения, что в Сирии он планирует сместить фокус внимания с уничтожения "Исламского государства"* на борьбу с Ираном. Сотрудники военного ведомства опасаются, что Тегеран станет атаковать американские войска по всему региону, если США напрямую бросят вызов иранским силам в Сирии, пишут корреспонденты.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.