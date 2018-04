18 апреля 2018 г. Питер Бейкер, Джули Хиршфилд Дэвис, Мэгги Хэбермен | The New York Times Неразбериха вокруг санкций вылилась в открытый конфликт между Хейли и Белым домом "Президент Трамп смотрел телевизор в воскресенье, когда он увидел, как его постпред при ООН Никки Р. Хейли заявляет, что он введет новые санкции против России. Президент разозлился, по данным ознакомленного чиновника. Что касалось его лично, он не принимал подобного решения", - пишет The New York Times. Разногласия переросли в открытый конфликт во вторник, когда чиновник Белого дома списал заявление Хейли о санкциях на "сиюминутную путаницу", напоминает издание. Это побудило ее ответить, что она "ничего не перепутала". По меньшей мере, этот эпизод проливает свет на пересекающиеся сферы деятельности во внешней политике в администрации без госсекретаря, отмечает издание. "С тех пор как Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона в прошлом месяце, Хейли стала ведущей фигурой администрации во внешней политике. Тем не менее, ее не проинформировали по важному решению, касающемуся, возможно, самого могущественного противника Америки", - говорится в статье. Согласно нескольким чиновникам, Белый дом не сообщил Хейли, что курс по санкциям был изменен, предоставив ей свободу действий. Однако, помимо непосредственной нестыковки, между Трампом и Хейли существует более сильная напряженность, по данным чиновников администрации и других инсайдеров. Хейли, возможно, является самым агрессивно настроенным по отношению к России членом команды, возглавляемой президентом, не раз заявлявшим о своем яром стремлении к дружественным отношениям с президентом Владимиром Путиным, отмечает издание. "Временами это служит интересам президента, потому что она может сказать то, чего не скажет он. Но в других случаях его выводит из себя ее прямолинейность", - говорится в статье. Трамп все больше относится с подозрением к ее амбициям, будучи убежденным, что она претендует на пост Тиллерсона, пишет газета. "Республиканцы, близкие к Белому дому, шепчутся о перспективах союза между Хейли и вице-президентом Майком Пенсом, возможно, с целью баллотироваться в 2020 году", - отмечает издание. Хейли вызывает сильные чувства и у республиканцев, и у демократов, говорится в статье. В республиканских кругах она является фаворитом неоконсерваторов и "ястребов", таких как сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, но к ней скептически относится более изоляционистское крыло, выразителем интересов которого является Трамп. Среди демократов ее уважают те, кто видит в ней "голос разума", и ненавидят другие, считающие ее чрезмерно воинственной. "В принципе, она повторяет взгляды Маккейна и Линдси Грэма о том, что надо бомбить Иран, начать новую холодную войну с Россией и использовать силу во всем мире", - говорит член Палаты представителей Ро Ханна, демократ от Калифорнии. "Она представляет собой маленький островок некоторого здравомыслия в этом не справляющемся с обязанностями, иррациональном, нестабильном Белом доме, когда дело касается внешней политики, - говорит член Палаты представителей Джеральд Конноли, демократ от Вирджинии. - Теперь к ней применяют такие же меры, как к Тиллерсону. И, возможно, этот остров поглотит поднимающееся море". Источник: The New York Times