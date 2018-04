18 апреля 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Борьба с Западом приводит к изоляции России. Но это не останавливает Путина "В российской экономике есть, как минимум, один просвет, хотя ее перспективы становятся мрачнее перед лицом усиливающихся санкций", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Производство спецодежды, в том числе бронежилетов, выросло на 27%, сообщает газета, ссылаясь на Игоря Николаева, директора Института стратегического анализа при ФБК. Эти высказывания прозвучали во вторник на преимущественно мрачной, по словам журналиста, пресс-конференции, посвященной экономическим перспективам России. "На фоне экономики, которая в целом дремлет и, как обычно, держится на плаву благодаря продаже энергоносителей, эта статистика, видимо, подкрепляет мнение, которое сейчас высказывают многие аналитики: все более агрессивная позиция президента Путина в отношении Запада вызывает "эффект бумеранга", и в результате изолированная Россия, вероятно, понесет долгосрочный экономический урон", - пишет издание. "Ухудшение отражает тот факт, что в западных столицах все больше осознают: со все более враждебной Россией следует обращаться как с угрозой, а не как со всего лишь источником досады. Это, в свою очередь, побуждает западные страны выступать единым фронтом, когда они призывают Москву к ответу за серийные нарушения - такие, как дестабилизация соседних стран, убийства ее критиков за рубежом, вмешательства в выборы в других странах, терпимое отношение к применению химоружия сирийским правительством и "киберстычки", - комментирует издание. "По словам аналитиков, конфронтация, вероятно, только обострится, а основная причина одна - Путин и его ближайшие советники убеждены, что их политика оправдана, и убедили значимую часть элиты, а также большинство россиян, что страна процветает, снова наращивает свои "глобальные мускулы", а не ослабляет сама себя", - пишет издание. "Внутри российской элиты победила "партия войны", - говорит профессор политологии Юлий Нисневич. - В кругах элиты есть те, кому хотелось бы, чтобы конфронтация прекратилась - эти люди хотели бы тратить или зарабатывать деньги за границей. Но теперь превалирует "партия войны" - те, кто получает деньги внутри страны и живет здесь". Журналист продолжает: "Россия, конечно, клянется в своей невиновности на всех фронтах. Она обвиняет Запад в том, что он страдает запущенной русофобией - давней болезнью, которая пробуждается от спячки всякий раз, когда Россия начинает "вставать с колен". "Однако с точки зрения западных стран царит установка на "пора и знать меру", и они постепенно начинают действовать слаженно, доводя эту мысль до Кремля", - пишет газета. Российский ученый Владислав Иноземцев делит население России приблизительно на три группы, повествует автор. "Окружение Путина и большинство населения уверены, что Россия все делает правильно, а городская элита, в том числе большинство бизнесменов, полагает, что Россия зашла слишком далеко и ей нужен способ перезагрузки отношений с Западом. Эта, третья группа, с тревогой следит за укреплением консолидации Запада, а придворные Путина и большинство "полагают, что единство Запада очень скоро испарится", - пересказывает газета слова Иноземцева. На прошлой неделе российский парламент спешно внес проект контрсанкций в отношении США и других стран, напоминает издание. "В конечном итоге путь очевиден - результаты действий как Запада, так и России влекут за собой "деглобализацию" России, говорит Евсей Гурвич, глава Экономической экспертной группы. В то время как Запад сторонится России, та будет все сильнее замыкаться в себе, стараясь уберечься от новых санкций, пояснил он", - говорится в статье. По мнению экспертов, в этом году рост ВВП составит от 1,7% до нуля. Но "никто не ожидает, что экономические вопросы заставят Путина передумать насчет конфронтации с Западом. По словам экспертов, результат таков: кремлевская элита, которая побеждает во внутренней борьбе, ценит геополитические цели гораздо больше, чем экономическое развитие страны", пишет издание. Источник: The New York Times