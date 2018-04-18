Кеннеди и таинственный Доктор Хорошее Самочувствие

Медик или наркодилер? Доктор Макс Якобсон делал Кеннеди инъекции стимулирующих средств для хорошего самочувствия. Другие врачи закармливали звезд таблетками до смертельной передозировки и брали на себя контроль за их жизнью, пишет журналистка немецкого Der Spiegel Ясмин Лёрхнер.

Мужчина, бежавший в чем мать родила по коридору одного из отелей Нью-Йорка, был перевозбужден, дезориентирован, находился в состоянии паранойи. Психиатр, которого позвали на помощь из близлежащего университета, диагностировал психоз, вызванный употреблением наркотиков, и ввел мужчине успокоительное. Одурманенным наркотиками пациентом был президент США Джон Кеннеди, повествует журналистка.

Этот случай, произошедший в 1962 году и позднее описанный в книге Ричардом Лерцманом и Уильямом Бирнсом, серьезно обеспокоил службу безопасности президента.

К тому моменту Кеннеди два года находился под наблюдением доктора Макса Якобсона. Его уколы позволяли президенту избавиться от болей в спине и пребывать в воодушевленном состоянии. Тайным составляющим чудо-средства доктора был амфетамин, передает Лёрхнер.

Кеннеди доверял Якобсону со времени своей предвыборной кампании в 1960 году. Целью его команды было создать впечатление, что сенатор бодр и здоров как атлет. В действительности же кандидата мучили многочисленные проблемы со здоровьем. Так, по утверждению историка Роберта Даллека, Кеннеди страдал от болезни Аддисона, регулярных воспалений и язвы желудка, а также от хронических болей в спине.

"Доктор Якобсон экспериментировал с препаратами, смешивал витамины, гормоны, плаценту, костный мозг и животные клетки, добавлял к ним стероиды и стимулирующие вещества. Точный состав смеси он своим пациентам не выдавал. Такой коктейль оказывал свое действие и на Кеннеди", - говорится в статье.

Положительный эффект инъекций в плане физического состояния и настроения президента был настолько очевидным, что сотрудники спецслужбы прозвали врача Доктор Хорошее Самочувствие.

Якобсон даже летал вместе с Кеннеди на саммит в Вене в июне 1961 года. Во время кризисных переговоров с Никитой Хрущевым Кеннеди хотел быть наготове. Когда российский руководитель опаздывал на переговоры, Кеннеди заставил врача, вопреки его желанию, сделать ему еще две дополнительные инъекции. Передозировка привела к тому, что на переговорах Кеннеди не хватало ясности ума и сообразительности, он чувствовал, как Хрущев командует им как маленьким ребенком, отмечается в публикации.

После фиаско в Вене в окружении Кеннеди стали расти сомнения по поводу проводимого лечения. "Мне все равно, даже если это лошадиная моча. Так я чувствую себя лучше", - писал Якобсон в своих мемуарах о реакции президента.

Только после Карибского кризиса 1962 года команде Кеннеди удалось отстранить этого врача от президента. В 1975 году, после смерти фотографа и друга Кеннеди от отравления амфетамином, врача лишили лицензии.

"Доктор Хорошее Самочувствие был не единственным известным врачом, чей шкаф с лекарствами был под завязку заполнен медикаментами, отмечает автор статьи. Так, после смерти Элвиса Пресли в центре критики оказался его личный врач Джордж Никополус: в крови Элвиса были обнаружены 14 медикаментов, доза 10 из них была превышена.

Сомнительной терапией известен и врач Брайана Уилсона, продюсера музыкальной группы The Beach Boys. Терапевт Юджин Лэнди с помощью препаратов держал Уилсона под контролем, переехал в его дом в Малибу, вмешивался в его финансы и работу. После обращения семьи Уилсона в госорганы Лэнди добровольно отказался от своей лицензии врача, пишет Лёрхнер.