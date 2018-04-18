Ты уже мертв

Российские спецслужбы всегда охотились на своих врагов за границей. Обычно все происходило по-тихому. Сегодня все подчинено другой цели: сеять страх и отрицать происходящее, считает Юлиан Ханс, московский корреспондент немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

Не успела новость об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери облететь мир, как ведущий новостного выпуска "Время" на государственном "Первом канале" уже выступил с предупреждением. Смерти он никому не желает, заявил тележурналист, но хочет предупредить всех тех, кто мечтает о подобной карьере (имелся в виду бывший двойной агент Скрипаль. - Прим. ред.): "профессия предателя - одна из самых опасных в мире".

"Несколько поколений советских граждан выросло на образе Вячеслава Тихонова в роли Макса Отто фон Штирлица, советского разведчика времен Второй мировой войны. Когда по телевизору показывали сериал "Семнадцать мгновений весны", улицы в городах вымирали. Штирлиц отличался от других советских героев: он был чутким, эмоциональным, склонным к размышлениям. В основе его успеха лежал его интеллект. Он уверенно держался среди нацистов и передавал их планы Москве", - повествует Ханс.

"Когда Кремль в конце 1990-х подыскивал преемника больному Борису Ельцину, был проведен опрос. Россиян спрашивали о том, какого киногероя они хотели бы видеть в качестве президента. Штирлиц, шпион с эмоциями, занял тогда первое место", - говорится в статье. Кто стал затем преемником Ельцина, известно всем, пишет журналист.

"Я бы не стал недооценивать значение того опроса", - говорит политолог Глеб Павловский, который в то время участвовал в так называемой "операции "Преемник" по поиску следующей кандидатуры президента и ее популяризации в народе. До 2011 года Павловский был советником президента, сегодня он критикует политику экс-сотрудника КГБ Путина, отмечает автор статьи.

По словам Павловского, в образе Штирлица сочеталось несочетаемое. "Он был настоящим советским человеком, при этом выглядел иначе. Как тот, кто является частью системы, будучи одновременно диссидентом. Представитель интеллигенции, элегантно одетый и предпочитающий коньяк". С ним, считает политолог, люди связывали надежду на то, что за суровым фасадом советской власти таится доброе человеческое нутро.

Эту надежду в свое время связывали с Михаилом Горбачевым, говорит Павловский. Затем, после неспокойного периода перемен, стало ясно - в первую очередь Ельцину - что преемник должен быть выходцем из спецслужб. "Демократы были разрознены, должен был появиться кто-то, кто гарантировал бы безопасность ему и его семье". Вначале, говорит политолог, его впечатлило то, насколько Путин вписывался в этот образ.

"В эти дни одним из самых популярных гостей на всех телеканалах стал Андрей Луговой. 51-летний депутат Госдумы выступает в различных ток-шоу не по поводу своей парламентской работы, а как эксперт в "деле Скрипаля", - пишет автор. Журналист указывает на то, что Луговой, получивший образование в КГБ и владевший охранной фирмой, встречался 1 ноября 2006 года с Александром Литвиненко в одном из лондонских ресторанов, где тот выпил "ту самую роковую чашку зеленого чая".

"Британское правосудие убеждено, что Луговой и его сообщник подсыпали в чай Литвиненко радиоактивный полоний", - говорится в статье. Не успело в Англии начаться следствие, как Луговой стал депутатом парламента с причитающейся депутатской неприкосновенностью. А в 2015 году Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством", сообщает SZ.

В студию ток-шоу "Пусть говорят" Луговой приглашен, естественно, не как убийца, а как "жертва британской клеветы", пишет Ханс. "Дело Скрипаля" - провокация, цель которой - "демонизировать Россию и распространить русофобию", уверен он. На передачу был приглашен и проживающий в Италии отец Литвиненко, который, как пишет журналист, "голосовал за Путина", а Кремль, Россию и Лугового считает не убийцами, а "жертвами антироссийской кампании". Он уверен, что смерть сына была выгодна только одному человеку - Борису Березовскому, беглому российскому олигарху, который в 2013 году повесился в собственной ванной в английском Аскоте.

Британских следователей "радиоактивный след", который тянулся до Гамбурга, привел в 2006 году на лондонский стадион Emirates - "Луговой был там на матче между "Арсеналом" и ЦСКА Москва (...); по всей видимости, визит на матч стал предлогом для его поездки в Лондон. Фанаты ЦСКА позже носили футболки с надписью на груди: "Полоний-210. ЦСКА, Лондон, Гамбург. Продолжение следует". На спине было написано: "ЦСКА Москва - ядерная смерть стучится в ваши двери".

Когда те же самые команды встретились на прошлой неделе на этапе матчей "Евролиги", фанаты ЦСКА придумали новую версию надписей на футболках: "Новичок-тур 2018. Продолжение следует", передает автор статьи.

"Отравление сильнодействующими веществами как вирусная шутка. Дипломатия как театр абсурда. Реальность и пародия сливаются друг с другом - их уже не отличить. Теперь недостаточно просто опровергать, нужна альтернативная версия, лучше всего сразу несколько - сдобренных эмоциями и хорошей щепоткой развлекательного контекста", - повествует Юлиан Ханс.

"То, что спецслужбы устраняют врагов, не новость. Новым во всем этом становится цирк, который это сопровождает. (...) Британцы и русские могут противоречить друг другу по всем пунктам, в одном эксперты с обеих сторон сходятся: Сергея Скрипаля можно было устранить более незаметно. Кто бы ни выбрал в качестве орудия затратный в производстве яд "Новичок", он наверняка хотел послать сигнал, который, возможно, был гораздо важнее смерти (бывшего) двойного агента".

Историк Александр Колпакиди исследует традиции устранения противников за границей по приказу Москвы, начиная с конца советской эпохи. "Нам известны лишь громкие имена, однако было много и тех, кого никто не знает", - рассказывает он. После революции большевики ликвидировали сбежавших оппонентов, после Второй мировой КГБ устранял на Западе коллаборационистов.

"Во времена холодной войны правила игры были всем понятны - в большинстве случаев все понимали, кто, кем и почему был устранен", - говорит историк и указывает на то, что речь всегда шла о том, чтобы "обезвредить" конкретного человека. "Пока мир был разделен на два блока, с вопросом "кому это нужно" было все ясно. Сегодня вокруг этого выстраивается любая подходящая теория заговора", - говорится в статье.

"Может, Тереза Мэй хотела отвлечь от фиаско с "Брекзитом"? Или европейцы хотели продемонстрировать британцам, насколько важна европейская солидарность? Не успела утихнуть шумиха вокруг Скрипаля и химатаки в Сирии, как британцы с американцами тут как тут с новым обвинением: Россия готовит глобальную кибератаку. А может, это украинцы используют любой повод, чтобы добиться более жесткой позиции Запада в отношении Москвы? А что сама Россия?"

По мнению Колпакиди, Скрипаль больше не представлял опасности для Москвы. Однако волна бездоказательных обвинений в адрес Москвы привела к небывалому взлету патриотизма в преддверии президентских выборов в марте этого года, говорится в статье. "Согласно мартовскому опросу "Левада-центра", более двух третей респондентов были убеждены, что обвинения в адрес Москвы были безосновательными".

"Сегодня не проходит и дня, чтобы не было показано какой-нибудь передачи о том, как темные силы за кулисами дергают за ниточки", - пишет Ханс. "Людям намеренно это внушают", - считает Глеб Павловский.

Неужели Путин сам верит в то, что США тайно руководят всем миром? "Думаю, да. Раньше не верил. (...) Когда он описывает то, как представляет себе закулисные действия США, можете исходить из того, что он описывает то, как на деле действует сам", - цитирует SZ политолога.