Политолог: "То, что русские вовлечены в конфликт в Сирии, имеет определенные преимущества"

Берлинский политолог Херфрид Мюнклер критикует позицию западных союзников в сирийском конфликте и советует в интервью Sueddeutsche Zeitung говорить с Путиным о российских интересах в Сирии.

Комментируя встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, которая проходит в эти дни, эксперт высказывает сомнения, поможет ли она "серьезно продвинуться в сирийском вопросе".

"В последние дни на фоне войны в Сирии снова приобрел значимость дополнительный компонент в виде конфронтации между русскими и американцами. У Европы нет четко обозначенной линии по Сирии. Думаю, в ближайшей перспективе не стоит ждать чего-то весомого - в том числе из-за комплексного характера проблемы", - указывает Мюнклер.

Можно ли разрешить сирийский конфликт политическим путем или военного вторжения не избежать? По мнению политолога, нередко ожидания, связанные с военным решением проблемы, завышены и не соответствуют его реальной эффективности.

Ракетный удар США и их союзников, продолжает собеседник издания, "не имел стратегической подоплеки, а был своего рода мерой педагогического воздействия на Асада. Можно сказать, Запад повел себя как выведенные из себя родители, которые взялись за ремень. Но станет ли в результате наказанный умнее и лучше, вопрос спорный", - говорит Мюнклер.

"Можно представить себе, - продолжает он, - что европейцы воспользуются своим влиянием на Саудовскую Аравию, а немцы - на Иран. И будут предприняты попытки сесть за стол переговоров с русскими и для начала, независимо от того, кто чью сторону занимает в войне, выяснить точки зрения участников: в частности, как, по их мнению, должно выглядеть устройство всего Ближнего Востока, не только в связи с Сирией".

Эксперт видит определенные плюсы в том, что российская сторона вовлечена в конфликт. "В регионе действует сила, которая имеет больше влияния на Асада, чем Запад, который может усмирять его лишь при помощи санкций и крылатых ракет. Россия - это тот игрок в регионе, у которого есть интересы. А это уже область, в которой есть о чем договариваться. Например, сферы влияния, - указывает Мюнклер. - С русскими нет смысла говорить на уровне ценностей - а вот об интересах с Лавровым и Путиным, сохраняя холодный рассудок, говорить стоит".

По мнению политолога, такой подход позволит добиться большего, чем очередные угрозы санкций. "В свое время ЕС заключил с Эрдоганом сделку о восстановлении пограничного контроля с Турцией - так же и с русскими следует договариваться. В ближайшем будущем это ключ к изменению ситуации. У кого нет такой стратегии, тот выйдет в конечном итоге из игры", - резюмирует собеседник SZ.