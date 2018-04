18 апреля 2018 г. Кавивит Каюджинда (AP) | The Washington Post Российский секс-гуру и его последовательница обвиняют США в продолжительном задержании "С российского (Кириллов и Вашукевич являются гражданами Белоруссии. - Прим. ред.) секс-гуру и его последователей, одна из которых утверждает, что у нее есть данные о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, во вторник были сняты обвинения в нарушении трудового законодательства Таиланда. Но против них выдвигаются другие обвинения, грозящие им тюремным заключением более чем на 10 лет", - говорится в статье Associated Press, опубликованной в The Washington Post. Александр Кириллов и его последовательница Анастасия Вашукевич, модель и сотрудница эскорта, заявили журналистам, что они возлагают вину за свое продолжительное задержание на американских чиновников, к которым они ранее обращались с просьбой о помощи и политическом убежище. "Ранее разоблачение Вашукевич ее предполагаемой связи с Олегом Дерипаской, российским олигархом, близким к президенту Владимиру Путину, подогрело обвинения российской оппозиции в чиновничьей коррупции и разгневало Кремль", - напоминает автор статьи. Вашукевич утверждает, что у нее есть аудиозаписи разговоров Дерипаски, доказывающие российское вмешательство в выборы в США, говорится в публикации. "Кириллов и Вашукевич и еще человек шесть были доставлены во вторник в суд в Паттайе из иммиграционного следственного изолятора в Бангкоке, где они содержатся", - пишет автор. "На прошлой неделе полиция выдвинула новые обвинения против них в навязывании сексуальных услуг, что предполагает максимальное тюремное заключение на 10 лет, и сговор с целью их рекламы, что наказуемо семью годами лишения свободы", - говорится в статье. Поначалу Кириллов и Вашукевич заявляли, что опасаются за свою безопасность в случае депортации в Россию, напоминает автор. Однако после их оправдания Кириллов заявил, что, по его мнению, американские чиновники, в том числе ФБР, возможно, пытаются сфабриковать судебные разбирательства, чтобы они оставались в заключении в Таиланде еще три-четыре месяца. На ломаном английском он, как представляется, предположил, что американцы хотят сами найти предполагаемые улики, вместо того чтобы получить их, имея дело с ними. Он добавил, что Вашукевич написала сообщение Дерипаске, чтобы передать ему привет, и что она ждет, что он "приедет и сделает что-нибудь, потому что это напрямую связано с его делом и она не хочет оказаться замешанной в политику. Это любовная история". Источник: The Washington Post