18 апреля 2018 г. Филипп Касула, Камиль-Рено Мерлен | The Washington Post Путин хочет оставить после себя блистательное наследие. Но сперва ему придется решить три большие проблемы "В свой четвертый и, вероятно, последний срок Путин будет стремиться утвердиться в роли лидера, который вернул России международное величие, стабилизировал экономику и повысил уровень жизни в городах", - пишут научный сотрудник кафедры истории в Цюрихском университете Филипп Касула и доцент кафедры международных отношений в Кентском университете Камиль-Рено Мерлен в статье для The Washington Post. Напористая внешняя политика Путина пользуется популярностью внутри страны. Однако она втянула Россию в трудности, которые могут свести эту популярность на нет. Авторы статьи предлагают рассмотреть ключевые международные проблемы, способные сыграть определяющую роль в том, каким Россия запомнит Путина. Прежде всего Касула и Мерлен указывают на разрушенные отношения с Соединенными Штатами. "После холодной войны Россия была слишком слаба, чтобы сформировать сколь-нибудь подлинно партнерские отношения, и в результате США оказались единственной в мире военной сверхдержавой", - говорится в статье. "Путин на протяжении десятилетия критиковал американскую однополярность, - пишут аналитики. - Под его руководством российские вооруженные силы совершали зарубежные интервенции, а "фабрики троллей" предположительно вмешивались в выборы в других странах". Трудно понять, как Россия восстановит отношения с США, если Путин этого, конечно, хочет, отмечают эксперты. "Сейчас Россия, похоже, увязла в дорогостоящей и длительной конфронтации с США и их союзниками, что некоторые наблюдатели называют новой холодной войной. Чтобы оставить положительное наследие, Путину, вероятно, понадобится признание со стороны США и снятие санкций, что позволило бы российской экономике развиваться", - считают авторы статьи. Еще одной проблемой Касула и Мерлен называют украинский кризис. Эти события стали определяющими в отношениях России со странами ЕС. Путин дал Западу понять, что постсоветское пространство - сфера интересов России, неприкосновенная для НАТО и ЕС. "Такой подход обострил отношения с Европой и самой Украиной. Более того, Кремль теперь обязан доказать крымчанам, россиянам и украинцам, что Крыму лучше быть вместе с Россией, чем с Киевом. Это может потребовать больших инвестиций в то время, когда другим регионам, таким как Северный Кавказ, тоже нужны федеральные субсидии, а Россия сталкивается с западными санкциями и ее экономика растет лишь незначительно", - отмечается в статье. "Очевидно, что большинство россиян будут рассматривать присоединение Крыма как одно из определяющих достижений Путина. Но если это будет означать потерю значимых связей с Украиной и ЕС, а также экономическое бремя, они могут счесть цену слишком высокой", - полагают аналитики. Касула и Мерлен переходят к третьему пункту - сирийской кампании. "В то время как связи с Западом распались, Россия улучшила отношения с другими регионами мира, что некоторые называют поворотом России на Восток", - комментируют эксперты. Наиболее примечательно, по их словам, то, что Россия резко переформатировала свою позицию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Первая постсоветская военная интервенция России за пределами бывшего СССР - не просто спасение зависимого режима, подчеркивают авторы статьи: "Цель Путина - восстановить Россию в роли мирового игрока и силы, с которой следует считаться при любом сценарии по разрешению конфликтов на Ближнем Востоке". "Российское вмешательство в сирийский конфликт в результате может быть одним из крупнейших достижений Путина на мировой арене, но только если интервенция не окажется слишком затратной в экономическом и дипломатическом плане и если сирийский режим будет достаточно стабилен, чтобы удержаться в обозримом будущем", - пишут аналитики. "Трудно понять, как Путин распутает узлы этих конфликтов, каждый из которых может подорвать его репутацию внутри страны", - заключают Касула и Мерлен. Источник: The Washington Post