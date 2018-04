18 апреля 2018 г. Андреа Томас, Уильям Бостон | The Wall Street Journal Германия потребует сделать исключения из санкций США против России "Руководство Германии хочет, чтобы администрация Трампа освободила немецкие компании из-под новых жестких американских санкций против России", - сообщает The Wall Street Journal. Министр финансов Германии будет добиваться особого подхода во время визита в Вашингтон на этой неделе. Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос с Дональдом Трампом на встрече в конце месяца, сказали изданию немецкие чиновники. Меркель намерена также предупредить Трампа о возможных экономических последствиях американской торговой политики, сообщил один из помощников канцлера. "Визит будет нелегким", - сказал он. "Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, которые связаны с находящимися под санкциями людьми. Руководители немецких компаний заявляют, что эти меры могут поставить под угрозу давние совместные предприятия, помешать банкам финансировать новые проекты в России и потенциально обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро", - пишет издание. "У нас очень плохое предчувствие по поводу нынешней спирали санкций, - сказал Лейф Эриксен, пресс-секретарь компании Uniper, партнера "Северного потока-2". - Мы надеемся, все участники быстро поймут, что всегда лучше ослабить напряженность". Восточный комитет германской экономики хочет, чтобы дочерние компании немецких фирм были защищены, если материнские компании ведут в России бизнес, который, по мнению властей США, нарушает санкции. Либо, заявляют лоббисты организации, США должны сделать исключения для совместных предприятий и инвестиций, договоренность о которых была достигнута до определенной даты. "Подобные компромиссы выйдут за пределы обычной уступчивости, которую в прошлом проявлял Минфин США, обеспечивая соблюдение своих санкций, - отмечается в статье. - Но министерство вправе разрешать компаниям продолжать некоторые или все деловые отношения с находящимися под санкциями организациями на согласованный период времени". Siemens поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным и ведущими российскими бизнесменами, указывает The Wall Street Journal. В прошлом году компания оказалась в затруднительном положении, когда выяснилось, что ее российский партнер "Технопромэкспорт", изменив маршрут, поставил газовые турбины Siemens в Крым. "Siemens ведет бизнес также с компанией "Русские машины", которая тесно связана с российским магнатом Олегом Дерипаской, попавшим в новый санкционный список США. В 2014 году Siemens основал совместное предприятие с "Русскими машинами" и обязался инвестировать 160 млн евро для участия в тендере на модернизацию поездов московского метро", - пишет газета. "Мы не заключаем сделки с олигархами, у нас партнерские отношения с компаниями", - сказал изданию пресс-секретарь Siemens, отказавшись комментировать новые санкции. У Daimler и Volkswagen есть совместные предприятия с "Группой ГАЗ" Дерипаски. "Daimler в 2013 году заключил партнерство с ГАЗ по производству на двух заводах в России легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz и дизельных двигателей", - напоминает The Wall Street Journal. "Volkswagen в прошлом году возобновил соглашение с ГАЗ по производству в России автомобилей Volkswagen и Skoda и поставкам для них дизельных двигателей", - добавляет издание. "Председатель "Русских машин" и ГАЗ - австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, помогавший Дерипаске устанавливать связи на Западе", - отмечается в статье. Вольф входит также в совет директоров производителя автозапчастей Schaeffler, который в 2014 году открыл в Ульяновске завод. Источник: The Wall Street Journal