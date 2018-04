18 апреля 2018 г. Дион Ниссенбаум, Рори Джонс | The Wall Street Journal Израиль советовался с США насчет удара по Сирии для уничтожения иранской военной техники Израильские военные на прошлой неделе нанесли удар по иранской системе ПВО на сирийской авиабазе при негласной поддержке США, сообщает The Wall Street Journal. Издание ссылается на сотрудников разведки и информированные источники. Посовещавшись с Дональдом Трампом, Биньямин Нетаньяху приказал нанести удар по только что поставленной батарее ПВО, чтобы иранские силы не смогли ее использовать против израильских вертолетов. По данным двух информированных источников, израильские чиновники заранее сообщили администрации Трампа о запланированном ударе, пишут авторы статьи Дион Ниссенбаум и Рори Джонс. "Согласно ознакомленным с этими дискуссиями источникам, после вступления в должность в прошлом году Трамп объединился с Нетаньяху, предоставив Израилю стратегическую поддержку в его усилиях по противодействию экспедиционным военным операциям Ирана в Сирии", - передают журналисты. "Сирийская база, ставшая мишенью израильского авиаудара, начала вызывать в Израиле повышенное беспокойство, - говорится в статье. - На крупнейшей базе сирийских ВВС, известной под названием Т-4, находятся правительственные силы, российские бойцы и растущий флот иранских беспилотников, которые используются для разведки и возможных атак, говорят военные аналитики". В феврале Израиль обвинил иранские силы "Аль-Кудс" в использовании этой базы для отправки беспилотника на его территорию. Израильский вертолет сбил дрон, а израильские F-16 уничтожили предполагаемый командный пункт на базе Т-4. "После нанесения ударов израильский самолет был сбит ракетой земля-воздух советских времен, что стало первым случаем с 1982 года, когда израильский самолет был подбит в бою", - пишет издание. "В ответ на февральский удар Иран принялся укреплять на базе свои системы ПВО, - сообщают журналисты. - В начале месяца Израиль засек иранский самолет, переносивший ЗРК "Тор" из Тегерана на базу в Сирии. Израиль поспешил уничтожить новую систему ПВО до того, как иранские силы смогли ее установить, рассказали сотрудники разведки". Две недели назад Нетаньяху позвонил Трампу. По словам проинформированного о звонке лица, он сообщил о запланированном ударе по иранской базе. Спустя пять дней, 9 апреля, Израиль уничтожил на базе в Сирии систему ПВО и ангар для беспилотников. "Иранские СМИ сообщили, что были убиты семь иранских военных советников, в том числе офицер, контролировавший операции с дронами", - говорится в статье. "Нетаньяху считает постоянные иранские военные базы в Сирии "красной линией", - отмечает издание. - И Израиль, и США обеспокоены тем, что Иран использует Сирию для атак на Израиль и создания маршрута для поставки оружия из Тегерана в Ливан". Согласно информированным сотрудникам разведки, пишет далее WSJ, Иран передислоцирует вооружения на хорошо защищенную российскую базу Хмеймим на средиземноморском побережье. "По словам этих источников, Иран также восстановил присутствие в международном аэропорту Дамаска после авиаудара в 2015 году, и аэропорт теперь служит базой для иранских сил "Аль-Кудс", которые построили подземные туннели-хранилища, чтобы обезопасить вооружения, - передают авторы статьи. - По данным сотрудников разведки, в целом Иран сейчас осуществляет операции с пяти аэродромов в Сирии: это Алеппо, Дейр-эз-Зор, Т-4, аэропорт в Дамаске и авиабаза Сайкал. На каждый из них, рассказали официальные лица, иранские военно-транспортные самолеты привозят оружие для "Хизбаллы" или ракеты и беспилотники специально для иранских войск". "Это самое серьезное развертывание иранских военных позиций вблизи израильской границы, которое израильтяне когда-либо наблюдали", - сказал изданию исполнительный директор аналитического центра Bicom Джеймс Сорен. "Администрация Трампа заявляет, что будет принимать меры, чтобы выдавить Иран из Сирии. Однако команда Трампа по национальной безопасности расходится во мнениях, как это сделать, - отмечается в статье. - Пентагон не раз опровергал предположения о том, что в Сирии он планирует сместить фокус внимания с уничтожения "Исламского государства"* на борьбу с Ираном. Сотрудники Пентагона опасаются, что Тегеран будет атаковать американские войска по всему региону, если США напрямую бросят вызов иранским силам в Сирии". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal