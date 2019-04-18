Непоколебимо стоять на юго-восточном фланге

"НАТО все чаще отправляет корабли в Черное море. За ними с опаской наблюдает российская армия", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Начался последний день "Морского щита" (Sea Shield), военных учений НАТО под руководством румынского флота, - повествует журналист Лоренц Хемикер. - Это пятые учения в своем роде. В них участвуют двадцать боевых кораблей из шести стран-участниц альянса, в том числе и фрегаты постоянной морской группы НАТО, которые вошли для этого в Черное море. (...) Всего НАТО собрало около 2,2 тыс. солдат, которые, в первую очередь, должны упражняться в одном: в ведении совместного морского боя. (...) Сценарий таких учений придуман, Россия не упоминается нигде. Однако в личных разговорах в Бухаресте румынские министры и высокопоставленные генералы не оставляют сомнений в том, на сдерживание какой именно страны направлены эти учения".

"Сегодня российский президент Путин называет Румынию угрозой. Страна на юго-восточной границе альянса оказывается под прицелом российских крылатых ракет", - отмечает издание.

Параллельно с "Морским щитом" в порту румынского города Констанца и других регионах страны проходят крупнейшие в истории НАТО учения военных медиков, продолжает издание. Отпадет ли необходимость таких учений в будущем? Капитан корабля "Король Фердинанд", принимающего участие в учениях, говорит: "Я оптимист, но мы должны быть непоколебимыми".

"Песню о стратегическом значении Черного моря румынское правительство поет уже давно, - отмечает Хемикер. - После вступления в НАТО в 2004 году Бухарест подчеркивает свою роль надежного союзника у важного с геостратегической точки зрения моря - позиция, над которой тогда посмеивались некоторые партнеры. В повестке дня штаб-квартиры речь шла о борьбе против террористической группировки "Аль-Каида", о войнах в Ираке, Афганистане и тлеющих конфликтах на Балканах, но не о защите альянса. В этом ничего не поменялось и после того, как в 2008 году на противоположной стороне Черного моря разгорелась грузинская война, после которой Россия в значительной степени модернизировала свою армию и начала мучить своих соседей гибридными операциями. Лишь когда в 2014 году Россия присоединила Крым и разожгла войну на востоке Украины, НАТО очнулось".

"Полуостров стал настоящим авианосцем Москвы в Черном море. Количество размещаемых там войск и боевых систем постоянно растет. Россия имеет целью ограничить свободу передвижения там своих соседей. (...) Россия увеличивает давление и на юго-восточном фланге НАТО, - указывает издание. - С помощью современных ракетных комплексов С-400 российская армия может брать на прицел боевые самолеты НАТО над румынским побережьем. По словам румынских пилотов, нарушение воздушного пространства - обычное явление. К тому же, по данным правительственных кругов Румынии, то и дело появляются сообщения о пропаганде, дезинформации и кибератаках".

"На неоимперские прихоти России Румыния, так же, как и Польша, отреагировала резкой сменой курса. Совместным решением всех партий Румыния еще в 2015 году повысила свой оборонный бюджет, чтобы приблизиться к цели НАТО по выделению на оборону 2% ВВП", - говорится в статье.

Когда адмирал Будевейн Бутс, командир нидерландского корабля Evertsen и командующий второй постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG2), говорит о своей группе, он обращает внимание на командный дух. "Учения, по его словам, были идеальной встречей. Совместными усилиями был достигнут новый уровень. Кроме того, некоторые корабли его группы использовали время до учений для того, чтобы провести пару базовых учений с украинцами в Одессе и с грузинами в Поти", - передает издание.

"Впечатлят ли россиян такие демонстративные действия, остается под вопросом. Корабли военно-морских групп альянса присутствуют в Черном море только 120 дней в году. Кроме того, военные корабли стран, не имеющих выхода к морю, имеют право пребывать в нем не более 21 суток. (...) Похожая ситуация и на суше. Соглашение 1997 года определяет, что боевые подразделения НАТО не могут в течение продолжительного времени размещаться на территории стран бывшего Восточного блока", - отмечает автор статьи.

"Правда, это не помешало альянсу размещать в последние годы в Прибалтике и Польше многонациональные батальоны на ротационной основе, - указывает Хемикер. - Румыны с завистью смотрят на северо-восточный фланг и ощущают себя в невыгодном положении по сравнению с остальными. При этом нельзя сказать, что НАТО здесь бездействует. Альянс поддерживает Румынию в контроле за воздушным пространством. В Крайове, также на ротационной основе, размещена многонациональная бригада. А в Девеселу расположен один из объектов системы противоракетного щита НАТО".

"Но Румынии, - пишет издание в заключение, - этого недостаточно. По данным американских кругов, в правительстве в Бухаресте уже есть те, кто требуют создания для юго-восточного фланга многонациональной штаб-квартиры по примеру Прибалтики и Польши".