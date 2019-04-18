Этот метод позволит вам получать больше удовлетворения от сексуальной жизни

"Разговаривать с партнером о сексе - важно. Новое исследование показало, что обсуждать интимную жизнь важно не только до или после секса, но и во время него: чем более разговорчив ты в постели, тем большей сексуальной удовлетворенности ты достигнешь", - сообщает немецкий журнал Focus.

"При этом, - отмечает издание, - способ коммуникации может варьироваться в зависимости от личности человека, то есть для того, чтобы выразить свои чувства, необязательно использовать вербальную коммуникацию".

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Sex & Marital Therapy, ученые проанализировали сексуальную жизнь 398 людей, изучив возможную взаимосвязь между коммуникацией во время полового акта и последующим сексуальным удовлетворением.

"Исследование показало, что общение во время секса оказывает прямое влияние на интенсивность чувства удовлетворения. Более того, обсуждение собственных ощущений оказывает положительное воздействие на отношения в целом". Ученые, отмечает издание, советуют парам раскрепоститься и отбросить традиционные роли, позволив себе стать более креативными в сексе.

"Масштабные дискуссии о нашем культурном понимании традиционных сексуальных норм или стереотипном распределении ролей во время полового акта, а также призыв отступить от этих ролей, могут способствовать улучшению коммуникации о сексуальных потребностях и предпочтениях и, как следствие, большей сексуальной удовлетворенности", - передает Focus заключение исследователей.