Пхеньян и Вашингтон, разрядка напряженности? без взаимного согласия

"После того, как завершился саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, состоявшийся 27 и 28 февраля в Ханое, диалог между Пхеньяном и Вашингтоном не сдвинулся с мертвой точки. Это тупик? Тактические отступления с обеих сторон? Риск повышения напряженности? Перспектива третьего саммита? Столько вопросов, которые на данный момент остаются без ответа. Встреча в Вашингтоне 11 апреля между Трампом и его южнокорейским коллегой Мун Чжэ-ином, направленная на содействие возобновлению переговоров путем поощрения гибкости обеих сторон, не дала ощутимых результатов. Однако эти переговоры подтвердили, что американцы и северокорейцы не закрыли дверь для диалога. Обе стороны стараются не нарушать атмосферу разрядки напряженности, которая царила на полуострове с 2018 года, даже если каждая из них твердо стоит на своих позициях", - пишет корреспондент Le Monde в Токио Филипп Понс.

"Два лидера, судя по всему, стремятся отделить противостояние между двумя странами от их личных отношений. Через две недели после саммита в Ханое заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чо Сон-хуэй высоко оценила "таинственную и прекрасную алхимию" между Трампом и Ким Чен Ыном на заключительной пресс-конференции, где она раскритиковала отсутствие взаимности со стороны США, несмотря на то, что Пхеньян приостановил ракетный огонь и демонтировал ядерный испытательный полигон Punggye-ri и стартовую площадку для запуска баллистических ракет на космодроме Сохэ", - отмечает автор публикации.

"Провокация не в интересах Пхеньяна: она подорвет международный образ доброй воли Ким Чен Ына и, прежде всего, вызовет раздражение у Китая, приоритетом которого является стабильность на полуострове", - поясняет журналист.

"Возврат к напряженности также не отвечает интересам самого Ким Чен Ына, который вынужден сталкиваться с внутренними ограничениями: международные санкции препятствуют восстановлению экономики, - указывает Понс. - Режим осознает, что он не может навязать населению новый "форсированный марш", как это было во время голода во второй половине 1990-х годов. Существует порог для страданий, не говоря уже о том, что власть пообещала улучшение условий жизни".

"Личная дипломатия Трампа положила начало диалогу на высшем уровне между США и КНДР, проложив путь к разрядке напряженности. Но в Ханое обе стороны поставили планку слишком высоко. Теперь у них, похоже, есть более четкое видение того, что является предметом переговоров, а что нет", - пишет Le Monde.

"Пусть не существует "принудительного решения" северокорейского кризиса, но существует "свобода маневрирования на переговорах относительно производства расщепляющегося вещества", - пишет в американском журнале The National Interest Анри Ферон, ученый из Центра корейских правовых исследований Колумбийского университета.

"Но над предстоящими переговорами нависло несколько неизвестных величин. Готовы ли США на первое время согласиться на ограниченное соглашение, хотя раздаются голоса о включении в переговоры других вопросов, помимо ядерного (химическое и бактериологическое оружие, права человека)? Это сделало бы перспективу соглашения еще более проблематичной", - отмечает журналист.

"Еще она неизвестная: влияние России. Ожидаемая в ближайшем будущем встреча между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным может привести к укреплению связей между Москвой и Пхеньяном, что сделает корейское уравнение еще более сложным", - резюмирует Le Monde.