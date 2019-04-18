Индексы нищеты населения в Европе отражают большие различия между государствами

"Существует некий "ореол" бедности, как и "ореол" безработицы. О чем свидетельствует движение "желтых жилетов" и споры, которые оно породило: данное явление зависит не только от макроэкономических показателей. Восприятие мира улучшается не потому, что средняя покупательная способность увеличивается. Как же измерить различные жизненные стандарты?" - пишет журналистка Le Figaro Элиза Барте.

"Попытку ответить на этот вопрос предпринял Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE), опубликовавший во вторник, 19 апреля, сравнительное исследование по поводу бедности в Европе. Его авторы четко различают два подхода: бедность "в денежном выражении" и "материальная и социальная депривация". В совокупности они показывают огромные различия между государствами-членами ЕС", - говорится в статье.

"В первом приближении было установлено, что 9 млн французов сегодня живут за чертой бедности. В статистическом смысле это означает, что у них доход ниже 60% от среднего дохода, то есть 1 тыс. и несколько евро на одного человека. В 2016 году это касалось 13,6% населения. Такой уровень значительно ниже, чем в среднем по Евросоюзу (17,3%), поскольку в Старом Свете Франция показывает шестой результат среди стран с самым низким индексом нищеты населения", - отмечает Le Figaro.

"Но будьте осторожны: этот критерий относителен. По определению, порог варьируется от страны к стране в зависимости от уровня жизни населения. Чешская Республика, которая имеет самый низкий уровень бедности среди двадцати восьми государств-членов ЕС (9,7%), имеет используемый для расчетов доход в 620 евро в месяц по сравнению с 1 155 евро в Австрии, которая при этом занимает восьмое место", - комментирует Барте.

"Чтобы лучше оценить риск социально-экономического отчуждения, статистическая служба Евросоюза Евростат разработала в 2017 году еще один показатель. В то время как бедность "в денежном выражении" прежде всего позволяет измерить степень неравенства в обществе, "материальная и социальная депривация" учитывает людей, "неспособных покрыть расходы, связанные, по крайней мере, с пятью элементами повседневной жизни из тринадцати, сочтенных желательными, и даже необходимыми", - передает газета.

"Принятые критерии более чем конкретны: суметь выстоять при возникновении непредвиденных расходов или позволить себе неделю отпуска, быть в состоянии рассчитаться за аренду жилья и коммунальные платежи, одеваться, отапливаться...", - говорится в статье.

"По этому критерию "материальная и социальная депривация" затрагивает 12,7% французов и 15,7% жителей Евросоюза. Но в то время, как это касается всего 2,9% шведов, такие показатели резко возрастают в Румынии и Болгарии, где они близки к 50%. Франция оказывается на тринадцатом месте", - указывает газета.