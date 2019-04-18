Ученые восстановили работу мозга мертвых свиней

"Спустя четыре часа после смерти животных ученые реанимировали функцию нервных клеток их мозга. Так они хотят улучшить возможности лечения пациентов, перенесших инсульт. Однако этот эксперимент вызывает вопросы", - пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Лена Штальмах.

"Ранее считалось, что когда при инфаркте или инсульте в мозг в течение нескольких минут не поступает кислород, ему наносится необратимый ущерб. Однако есть основания полагать, что при определенных условиях возможно добиться большей регенерации клеток, чем предполагалось ранее. Поэтому исследователи под руководством Ненада Сестана из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене разработали систему, позволяющую восстановить "кровообращение" в мозге мертвого животного", - говорится в статье.

"Изобретением ученых стал схожий с кровью раствор, содержащий смесь веществ, защищающих клетки, и аппарат с насосами и фильтрами, которые качают раствор через мозг. Команда Сестана также оптимизировала процесс операции, во время которой мозг вместе с кровеносными сосудами осторожно отделяли от черепа, чтобы подключить систему кровообращения к аппарату", - поясняет автор статьи.

"Для этой работы ученые использовали в общей сложности 300 свиных голов, взятых на одной из скотобоен. К системе, получившей название Brainex, спустя четыре часа после смерти животных исследователи подключили 32 мозга. Через сонную артерию раствор поступал в мозг, распределялся по мелким сосудам и вызывал поразительный эффект: нервные клетки частично восстанавливались и оставались живыми до тех пор, пока спустя шесть часов ученые не прекратили эксперимент. Клетки восстанавливали свою физиологическую функцию, реагировали на медикаменты и даже проявляли спонтанную активность. (...) Метаболическая активность мозга, подключенного к Brainex, была сравнима с активностью мозга живой свиньи: он потреблял аналогичное количество кислорода и глюкозы", - передает издание.

Однако, как подчеркнул Сестан на пресс-конференции, необходимо провести различие между реанимацией нейрофизиологической активности клеток и восстановлением интегративных функций мозга. "Несмотря на спонтанную активность нервных клеток, в мозге не установилось сетеобразное взаимодействие, которое сопровождает сознание и восприятие. Электроэнцефалограмма показала прямую линию, как у человека, мозг которого считается мертвым", - подчеркивает издание.

"Тем не менее, исследование вызывает много вопросов, в том числе касательно его потенциального применения, - отмечает Штальмах. - Несколько сотен людей заморозили после смерти свой мозг в американских компаниях в надежде, что однажды будут изобретены технологии, которые позволят вернуть их к жизни. На вопрос о том, подойдет ли эта система для оживления этих мозгов, Сестан ответил резко отрицательно".

"Одно показали ученые: нервные клетки обладают удивительным потенциалом к регенерации, - резюмирует Neue Zürcher Zeitung. - И это имеет большое значение для лечения инсульта".