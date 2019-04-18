Леггинсы- орудие женской эмансипации

"Безобразные, бесформенные, слишком обтягивающие леггинсы, сами того не подозревая, стали одеждой с настоящим политическим подтекстом", - пишет журналистка Северина Пьеррон на портале Slate.ru/

"25 марта американская мать семейства по имени Мэриэнн Уайт написала гневное открытое письмо в газету Университета Нотр-Дам в Индиане, осуждающее ношение леггинсов во время мессы. По словам матери четырех мальчиков, эта одежда "усложняет задачу юношей игнорировать женские тела". Она описывает "группу молодых девушек, пришедших в церковь в обтягивающих леггинсах, которые выглядели так, как будто они были нарисованы на их телах" и добавляет: "Я подумала обо всех мужчинах вокруг, которым ничего не оставалось, кроме как смотреть на них сзади", - передает автор статьи.

"Вскоре это дело вызвало полемику в американских СМИ, и сотни студентов в знак поддержки стали приезжать в университет Нотр-Дам в леггинсах. Твиттер воспламенился воинственными хэштегами, такими как #LeggingsdayND или #MybodyMychoice", - говорится в публикации.

"В последнее время нахлынула волна "повседневной одежды спортивного стиля", то есть стиль "спортивной моды", и леггинсы стали особенно востребованными", - продолжает журналистка.

"Леггинсы как излюбленная одежда для миллениалов, жаждущих комфорта, становятся звездой Instagram, - пишет автор. - На рубеже 2010-х они даже выиграли войну против джинсов, почти выбивая джинсовую индустрию из лидеров. Причем настолько, что гиганты джинсовой отрасли вынуждены были отреагировать - они придумали наихудшие стилистические искажения, такие как джеггинсы (джинсы + леггинсы), или тотчас включили эластичную ткань в свои брюки" .

"Изначально леггинсы, представляющие собой смесь синтетических и эластичных волокон, являлись производными колготок, которые раньше считались нижним бельем. Первые следы того, что напоминает колготки, восходят к XIV веку, и первоначально именно мужчины носили такую одежду, четко обрисовывающую их анатомические особенности. Ивана Якоб, выпускница Института французской моды, ведет учетную запись Instagram Sapé comme Jadis. Она уточняет: "В XIV веке мужское одеяние начало отличаться от женского. Раньше оба пола носили довольно похожую одежду, своего рода длинную тунику. Когда камзолы укорачиваются, появляются штаны, нечто вроде чулок из шерсти или льна. Все связывалось куском ткани под названием "гульфик". Настолько обтягивающим, сто Церковь относилась к ним не слишком благосклонно", - говорится в статье.

"Для женщин завоевание этой одежды, как и ношение пресловутых брюк, является частью борьбы за большее равенство в одежде. Ивана Жакоб рассказывает: "Леггинсы, как и штаны, являются закрытой одеждой. До XX века женщины не имели права на закрытую одежду, являвшуюся привилегией мужчин. Женщина должна была оставаться "открытой" и как бы предлагать себя, в этом просматривается возможность доступа с женскому половому органу"

"Сегодня этот кусок эластана стал для некоторых орудием самоутверждения, особенно с помощью фитнеса. Так, в Instagram можно найти много женских тел, спортивных и мускулистых, обтянутых в специальные леггинсы. Потому что леггинсы - это обмундирование сильной женщины, которая сочетает в себе карьеру + личную жизнь и формирует свое тело посредством бега или бокса", - пишет Пьеррон.

"Леггинсы раскрывают ту часть женской анатомии, которая является навязчивой идеей нашего времени: задница, попа, ягодицы - назовите как угодно", - пишет Slate.fr.

"Поскольку с начала 2000-х годов задница стала новой грудью. После десятилетия господства бюстгальтера без бретелей и Памелы Андерсон наш новый век стал временем ягодиц - Джей Ло, Шакира или Бейонсе", - отмечает журналистка.

По мнению Иваны Жакоб, произошло показательное эротическое смещение: "Белокожее и длинное тело больше не является эталоном, посмотрите на Ким Кардашьян".

"Если для одних леггинсы являются частью некой гиперсексуализации освобожденного тела, то для других эта облегающая одежда становится фактором неожиданного расширения возможностей ("да, это меня обтягивает, ну и что?")", - рассуждает журналистка.

"Ношение леггинсов также является способом освобождения от мужских взглядов - многими мужчинами леггинсы воспринимаются как нечто неэлегантное, неприятное и вообще некрасивое", - указывает портал.

"Кто бы мог в это поверить? Леггинсы - это облегающе, безобразно, некрасиво, но это трудно сочетается с патриархатом", - резюмирует автор статьи.