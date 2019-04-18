Поездки АдГ в Россию

"Ни в одну другую страну депутаты АдГ не ездят так часто, как в Россию и в контролируемые Москвой регионы Украины", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Когда в этот четверг в Крыму начнется Ялтинский экономический форум, в нем снова примут участие и депутаты АдГ. О торговых вопросах речь на этом мероприятии идет только мимоходом, - отмечает журналистка Клаудия фон Зальцен. - Одним лишь своим присутствием участники форума одобряют аннексию Россией украинского полуострова Крым. По информации Der Tagesspiegel, в 2018 году депутаты АдГ как минимум 12 раз ездили в Россию и в контролируемые Москвой регионы Украины. Большинство этих визитов поддерживают, в первую очередь, кремлевскую повестку дня".

Так, в марте 2018 года на голосовании Бундестага по важнейшему для партии вопросу - о введении пограничного контроля и отказе во въезде в страну в случае незаконного пересечения границы - многие депутаты АдГ отсутствовали: члены фракции сидели в это время в самолете "Аэрофлота", направлявшемся в Москву. Через два дня в России выбирали нового президента, и девять депутатов АдГ прибыли в страну в качестве наблюдателей на выборах. При этом, отмечает издание, лишь один из них был участником миссии ОБСЕ, остальные приехали по приглашению России.

"С помощью собственной миссии по наблюдению за выборами, участники которой приезжают из нескольких европейских стран, российское руководство хочет создать противовес критическим отчетам официальных наблюдателей", - указывает фон Зальцен. Организацией визита наблюдателей занимался Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам.

После выборов один из депутатов АдГ Штеффен Котре заявил в интервью российскому новостному агентству Sputnik, что нарушений на выборах не было, передает Der Tagesspiegel.

В феврале 2018 года восемь депутатов ландтага от партии АдГ отправились в Крым, продолжает издание. "Речь шла о "частном визите". (...) Участники поездки критиковали в одном из интервью санкции, которые Евросоюз наложил на Россию после аннексии Крыма".

Два месяца спустя несколько депутатов Бундестага от партии АдГ участвовали в организованном Россией экономическом форуме на полуострове. "В Крыму к мало известным в Германии политикам, очевидно, отнеслись как к высоким гостям, в частности, разместив их на курорте класса люкс", - отмечает издание.

Маркус Фронмайер, один из участников делегации, который сегодня является членом оргкомитета форума, заявил в разговоре с государственным телеканалом RT, что "Крым не вернется, (...) и это нужно теперь просто принять". Дебаты в этом ключе "были бы в интересах Кремля, ведь в случае, если Германия признала бы аннексию Крыма, могли бы отмениться и санкции", указывает фон Зальцен.

В январе 2018 года в Москву приехали председатель АдГ Александр Гауланд и депутат Бундестага Беатрис фон Шторх, там они встретились со Слуцким и двумя другими российскими политиками. В Германии такая встречала не состоялась бы, отмечает издание, ведь с марта 2014 года Слуцкому запрещено въезжать в ЕС, так как он "активно поддерживал операцию российской армии на Украине и аннексию Крыма".

В мае 2018 года на экономический форум в Санкт-Петеребурге приехали депутаты Робби Шлунд и Антон Фризен. "Шлунд (...) на протяжении нескольких лет питает особую любовь к России и основал в своем родном городе казачью общину, став ее атаманом. На одном из мероприятий АдГ в Тюрингии он позировал с флагом сепаратистов восточной Украины", - говорится в статье.

"Некоторые поездки служат и установлению связей с правыми популистами других стран. Так, на полях московской конференции о "развитии парламентаризма" депутаты АдГ Штефан Койтер и Петр Бистрон встречались с представителями партии "Альтернатива для Швеции". Оба немца также разговаривали и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. То, что бывший заместитель руководителя администрации Путина встречается с рядовыми депутатами из-за границы, нельзя рассматривать как нечто само собой разумеющееся", - подчеркивает издание.

В сентябре 2018 года Котре встречался в Москве с председателем комитета Госдумы по энергетике Павлом Завальным. В одном из интервью с агентством Sputnik Котре выступил в поддержку "Северного потока-2", отмечает фон Зальцен.

Спустя несколько недель Завальный вместе с другими депутатами Госдумы прибыл в Германию. Встречу, организованную Шлундом, очевидно, сопровождали и представители "Газпрома": в Трептов-парке в Берлине немцы и россияне почтили память павших солдат Красной армии. У советского памятника потом лежали три венка: от Германии, от России - и от Gazprom Germania.

В мае 2018 года, пишет далее издание, сепаратисты поддерживаемой и контролируемой Москвой Донецкой Народной Республики (ДНР) праздновали "день республики". "Чтобы придать мероприятию оттенок легитимности, на него прибыла делегация из 12 представителей нескольких стран. Из Германии это были депутат АдГ Гуннар Линдеманн, публицист ультраправых взглядов Мануэль Оксенрайтер и Андреас Маурер, региональный политик из "Левой партии".

"Спустя полгода Линдеманн еще раз поехал в Донецк, когда там проходили не признанные международным сообществом выборы. Эту поездку он якобы оплатил сам. "Я в частном порядке провожу отпуск в России и посещал своих друзей в Донецке", - заявил он. Совсем по-другому берлинский депутат от АдГ говорил в интервью с российскими СМИ. Там его представляли как "наблюдателя на выборах". (...) "Я приехал по приглашению избирательной комиссии ДНР", - ответил Линдеманн на вопрос "Комсомольской правды".

Вместе с депутатом ландтага Тюрингии Олафом Кисслингом и представителем "Российских немцев в АдГ" Линдеманн также привез сиротам Донецка 20 кг сладостей. "Одна российская газета написала: "Члены партии "Альтернатива для Германии" прорывают международную блокаду ДНР", - передает Der Tagesspiegel.