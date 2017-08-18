Тень от российских контактов Шредера падает на главу МИД Германии Габриэля

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер полон решимости работать на российский концерн "Роснефть", находящийся под европейскими санкциями. СДПГ все больше дистанцируется от бывшего главы правительства ФРГ, констатирует Bild.

Как удалось выяснить изданию, в ходе телефонной пресс-конференции с ведущими политиками партии лидер социал-демократов Мартин Шульц сообщил о том, что ему удалось лично связаться со Шредером и сказать ему о том, что он считает "неправильным" его возможное назначение в совет директоров российского нефтяного гиганта, передает издание.

"Теперь, - пишет корреспондент Bild, - тень контактов с русскими, которые поддерживает экс-канцлер, ложится и на министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (СДПГ)".

"На фоне дебатов вокруг предполагаемого трудоустройства Шредера ХДС/ХСС требует комментариев относительно встречи Габриэля с президентом Путиным, состоявшейся в Санкт-Петербурге 2 июня этого года. На встрече, - добавляет издание, - присутствовал и Герхард Шредер".

Как заявил в беседе с Bild представитель фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт, ужин в резиденции Путина - это "не личное дело" тех, кто там присутствовал. "Неясно, обсуждались ли на встрече такие темы, как европейская энергетическая политика или проект "Северный поток-2", - сказал он.

Как считает политик, "жесткая критика Габриэля в адрес американской санкционной политики против России может предстать в новом свете".

Хардт требует комментариев по поводу обстоятельств состоявшейся беседы: "Было ли министру известно уже тогда, что его однопартиец и ментор Шредер получил перспективы на тепленькое местечко в российском государственном концерне?" По его словам, глава внешнеполитического ведомства должен "устранить все сомнения в том, что он смешивает собственные должностные полномочия и экономические интересы своих друзей", цитирует Хардта издание.