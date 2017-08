18 августа 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Выдворенный с американских берегов, неонацистский сайт не нашел пристанища и в России "Критики России давно уже опасаются склонности государственного ведомства по надзору за коммуникациями - Роскомнадзора (РКН) - бросать слишком широкую сеть, цензурируя "экстремистский" контент в интернете, - сообщает Фред Уэйр в The Christian Science Monitor. - Однако, когда РКН принял меры против The Daily Stormer - американской неонацистской группы, чей насыщенный ненавистью веб-сайт на некоторое время был зарегистрирован на российских серверах, - это стало моментом удовольствия даже для самых жестких критиков РКН". "Это один из редких случаев, когда можно ощутить, что вмешательство РКН полностью обосновано, - сказал Алексей Ковалев, блогер и критик СМИ. - Обычно они ищут способы объявить любые оппозиционные веб-сайты экстремистскими". Уйэр сообщает, что регистрация сайта The Daily Stormer была отменена после того, как в нем появилась порочащая статья о Хэзер Хейер, погибшей во время беспорядков в Шарлотсвилле. "Сайт попытался зарегистрировать доменное имя в нескольких других компаниях, но каждый раз получал отказ, пока наконец не нашел - ненадолго - пристанище под российским доменом RU. После этого издание объявило на своей главной странице, что Дональд Трамп лично договорился о предоставлении ему домена RU по телефону с Владимиром Путиным, - говорится в статье. - Это, впрочем, маловероятно". "Домен можно получить минут за пять" у нескольких частных компаний, которые продают их в интернете по всему миру, рассказал Андрей Колесников, директор негосударственного Координационного центра доменных имен зоны RU (с октября 2015 года должность директора КЦ занимает Андрей Воробьев. - Прим. ред.). "Так же легко открыть домен на Украине, в Молдавии, в Марокко и почти в любой другой зоне. Россия - не единственное пристанище. Но РКН бдит и, если получает жалобы, может закрыть домен, кому бы он ни принадлежал", - добавил Колесников. Так домен The Daily Stormer "закрыли меньше чем за день - очень быстро, по российским стандартам, - после того как активисты российских социальных сетей засыпали РКН жалобами. Надзорный орган быстро распорядился, чтобы Координационный центр доменных имен отменил регистрацию The Daily Stormer. Тот так и сделал и разместил на своем веб-сайте объяснение", - сообщает Уэйр. Источник: The Christian Science Monitor