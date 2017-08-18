Во время президентской кампании в США WikiLeaks отказался от "информационного слива" о российском правительстве

"Летом 2016 года, в то время как WikiLeaks публиковал документы функционеров Демократической партии, добытые, по некоторым сведениям, хакерами по указаниям Кремля, Джулиан Ассанж отказался от крупного массива документов, имевших отношение к российскому правительству", - утверждает Foreign Policy, ссылаясь на "сообщения в чате и слова источника, который предоставлял эти документы".

Журналистка Дженна Маклафлин сообщает: "Согласно неполному журналу чата, с которым ознакомился Foreign Policy, WikiLeaks отказался публиковать широкомасштабный массив документов (не менее 68 гигабайт данных), который поступил из МВД России. В журнал чата, предоставленный изданию, включены только реплики WikiLeaks".

В то время представитель WikiLeaks написал: "Насколько мы помним, эти [документы. - Прим. ред.] уже опубликованы".

Когда Foreign Policy обратился к WikiLeaks за комментариями об этой истории с "российским массивом документов", организация ответила в форме "прямого сообщения" в "Твиттере": "WikiLeaks отвергает все предоставленные материалы, которые не может проверить на подлинность. WikiLeaks отвергает предоставленные материалы, которые уже были опубликованы где-то еще или, скорее всего, будут сочтены маловажными. WikiLeaks никогда не отвергал предоставленные материалы по причине того, из какой страны они происходят".

Журналистка замечает: "По распространенному мнению, этот аккаунт ведет исключительно Ассанж, основатель организации, но сама организация в сообщении в "Твиттере" заявила FP, что аккаунт поддерживается "сотрудниками".

Издание утверждает: "В 2014 году "Би-би-си" и другие СМИ сообщали об этом массиве документов, который раскрывал подробности участия российских вооруженных сил и разведки в событиях на Украине. Однако объем информации, полученной при том хакерском взломе, был в два с лишним раза меньше, чем информация, которая стала доступна в 2016 году, когда Ассанж от нее отказался".

"Мы послали в Wikileaks несколько сливов, в том числе от российского взлома. Он разоблачил бы деятельность России и продемонстрировал бы, что WikiLeaks не контролируется российскими спецслужбами, - написал изданию источник, предоставивший сообщения. - Многие сотрудники и волонтеры Wikileaks или их родственники пострадали от российской коррупции и жестокости, и мы были уверены, что Wikileaks это опубликует. Ассанж приводил одну отговорку за другой".

Издание сообщает: "В конце концов российский массив документов был потихоньку опубликован на другом сайте, на него почти не обратили внимания и не подвергли его проверке".

Издание замечает: если в первые годы своего существования WikiLeaks публиковал информацию на самые разные темы, то к 2016 году "он сфокусировался почти исключительно на Хиллари Клинтон и ее избирательной кампании".

Когда тот же источник предложил WikiLeaks данные из некой американской фирмы, работающей в сфере безопасности, WikiLeaks снова отказался, утверждает издание. "А аспект, связанный с выборами, есть? Пока не состоятся выборы, мы ничего не делаем, если это не [может быть сделано. - Прим. ред.] быстро или не связано с выборами, - написал WikiLeaks тогда. - У нас нет ресурсов".

Со своей стороны, теперь WikiLeaks заявил изданию: "Во время медийных событий, отвлекающих внимание, - например, олимпиад или громких выборов - публикации, не имеющие к ним отношения, иногда откладываются до времени, когда отвлекающее событие закончится, но никогда не отвергаются по этой причине".

Издание полагает, что вначале WikiLeaks относился к России неприязненно и обещал крупные сливы о проступках в Кремле. Позднее позиция Ассанжа в отношении России изменилась, в 2012 году он вел свою передачу на телекомпании RT.

В 2016 году интернет-издание Daily Dot "сообщило, что WikiLeaks не стал публиковать документы, в которых раскрывалась транзакция в размере 2 млрд евро между сирийским режимом и неким российским государственным банком", пишет автор, поясняя, что подробности о документах содержались в материалах некого судебного дела, засекреченных федеральным судом в Манхэттене.

Представитель WikiLeaks заявил Daily Dot, что из документов, опубликованных организацией, не было изъято ни одного электронного письма.

"Согласно сообщениям, предоставленным нашему изданию, Ассанж полагает, что эти материалы судебного дела были слиты американскими чиновниками, надеющимися испортить его репутацию", - говорится в статье.