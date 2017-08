18 августа 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Россия: Навальный привлек внимание к стилю жизни сына пресс-секретаря Путина "В 2010 году Николай Чоулз был трудным британским подростком, оказавшимся в тюрьме за нападение на мужчину у ресторана McDonald's в Милтон-Кинс (город на юго-востоке Британии, в 72 км от Лондона. - Прим. ред.)", - сообщает московский корреспондент The Guardian Шон Уокер. "К 2017 году, согласно российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, Чоулз основательно влился в светскую жизнь Москвы, водя Ferrari и путешествуя первым классом или на личном самолете", - говорится в статье. Это превращение, по словам Навального, связано с происхождением Чоулза - он является сыном пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова. Чоулз переехал в Британию со своей матерью, первой женой Пескова, в 1990-е годы и позже получил фамилию своего британского отчима, по данным Навального. "В протоколе судебного заседания, полученном командой Навального, приводятся подробности суда в 2010 году в королевском суде Хантингдона, на котором Чоулз и двое других молодых людей были обвинены в ограблении и причинении телесных повреждений 18-летнему мужчине в Милтон-Кинс", - говорится в статье. В то время как многие богатые россияне за последние два десятилетия после трудной молодости в России стали вести жизнь миллионеров на Западе, согласно Навальному, Чоулз сделал все наоборот. В блоге сообщается, что к 2012 году он приехал в Москву и получил работу на Russia Today. Вскоре он пропал с канала. Неясно, работал ли он с тех пор. Издание ссылается на просмотренный Навальным аккаунт Чоулза в Instagram, где он "позирует рядом с дорогими автомобилями или путешествует первым классом или на частном самолете". По словам Навального, он обнаружил две московские квартиры, зарегистрированные на имя Чоулза, как и машину Tesla, которую, согласно видеозаписям, водил Песков. Чоулз получил 116 штрафов за нарушение ПДД, сообщает Навальный. "Нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке, рендж роверы, феррари, теслы, часы, путешествия, целыми днями скачет на лошадях. В общем, мы знаем, как эта профессия называется - сын папы-коррупционера", - написал Навальный. Источник: The Guardian