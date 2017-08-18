Теракт в Барселоне - ответ на неоднократные призывы ИГИЛ* устраивать в Европе бойни с помощью автомобилей

"Теракт в Барселоне - очередной эпизод из серии террористических расправ в Европе, в ходе которых в крупнейших столицах континента для убийства пешеходов использовались автомобили", - сообщает Лиззи Диэрден в Independent. Власти Испании подтвердили, что есть погибшие и раненые, после того как наемный фургон протаранил пешеходов на популярной улице Рамбла.

"Исламское государство"* выпустило для своих последователей подробное руководство, как устраивать бойни с помощью грузовиков, фур и легковых автомобилей, а также инструкции по организации поножовщины и взрывов и захвату заложников", - говорится в статье.

Диэрден указывает, что теракт в Барселоне в точности повторяет многочисленные нападения на пешеходов, устроенные боевиками ИГИЛ* в Ницце, Лондоне, Стокгольме и Париже.

"Все теракты, в том числе новое зверство в Барселоне, проведены в соответствии с эволюционирующими инструкциями, которые публикует изощренная пропагандистская машина ИГИЛ*, - указывает журналистка. - Группировка стала чаще призывать сторонников устраивать теракты в родных западных странах, когда она начала терять территории в Сирии и Ираке, а из-за ужесточения мер безопасности попасть в так называемый халифат стало почти невозможно".

"В первом выпуске пропагандистского журнала группировки Rumiyah, изданном на нескольких языках в сентябре, убийство мирных жителей объявляется "халяльным", то есть позволительным в рамках ислама", - передает Диэрден.

"Это относится к бизнесмену, едущему на работу на такси, молодежи, занимающейся спортом в парке, старику, стоящему в очереди за сэндвичем, - цитирует журналистка материал из Rumiyah. - Вселять ужас в сердца неверных - долг мусульманина".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.