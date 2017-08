18 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Исламистская бойня в Барселоне На одной из знаменитых туристических улиц города джихадист врезался в толпу на фургоне, убив 13 человек и оставив еще 80 лежать в крови на тротуаре. ИГИЛ* после разгрома на территории "халифата" станет "настоящим интернационалом террора", опасаются эксперты, признавая, что "террористы руководствуются религиозными принципами, с которыми мы не умеем бороться". "Испания пострадала от худшего теракта за 10 лет, когда в четверг водитель фургона въехал во множество людей, наслаждавшихся солнечным днем на одной из самых знаменитых и оживленных улиц Барселоны, убив, по крайней мере, 13 человек и оставив 80 лежать в крови на тротуаре", - сообщают корреспонденты The New York Times. "Свидетели описали, как кричали и спасались бегством люди, в то время как водитель фургона двигался взад-вперед, явно пытаясь врезаться в кого только возможно", - передают авторы статьи. Несколькими часами позже каталонская полиция заявила, что она предотвратила второе нападение на фургоне в прибрежном городе Камбрильс, расстреляв четырех злоумышленников. В ходе этого эпизода были ранены шесть мирных жителей и один полицейский. Как сообщается далее, "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне. Майор Хосеп Льюис Траперо, один из руководителей полиции Каталонии, заявил, что возможна связь между нападением с использованием фургона и взрывом газа прошлой ночью в Альканаре - городе к югу от Барселоны. По причине взрыва погиб один человек, еще несколько были ранены. По его словам, один человек, испанец из Мелильи, взят под стражу в Альканаре. "Второй мужчина, который был идентифицирован как Дрисс Укабир, гражданин Марокко, был арестован в городе на севере Каталонии, когда явился в полицейский участок и сообщил, что его документы украли", - пишут авторы. По словам майора Траперо, ни один из этих мужчин, по-видимому, не являлся водителем фургона, который остановился у оперного театра Барселоны, после чего водитель скрылся пешком. Чиновник из национальной полиции рассказал газете, что по крайней мере три фургона были арендованы на имя Укабира. С наступлением ночи полиция Барселоны отчаянно пыталась найти два других фургона, прочесывая улицы и подземные парковки, добавил источник. Эксперт по контртерроризму, знающий детали расследования, заявил поздно ночью в четверг: в данный момент полиция полагает, что заговор изначально включал использование взрывчатки и большого грузовика, но у террористов не было нужных прав и поэтому они получили лишь небольшие фургоны. "Теракт в Барселоне - очередной эпизод из серии террористических расправ в Европе, в ходе которых в крупнейших столицах континента для убийства пешеходов использовались автомобили", - сообщает Лиззи Диэрден в Independent. "Исламское государство"* выпустило для своих последователей подробное руководство, как устраивать бойни с помощью грузовиков, фур и легковых автомобилей, а также инструкции по организации поножовщины и взрывов и захвату заложников", - говорится в статье. "Все теракты, в том числе новое зверство в Барселоне, проведены в соответствии с эволюционирующими инструкциями ИГИЛ*, - указывает Диэрден. - В первом выпуске пропагандистского журнала группировки Rumiyah, изданном на нескольких языках в сентябре, убийство мирных жителей объявляется "халяльным", то есть позволительным в рамках ислама". "Это относится к бизнесмену, едущему на работу на такси, молодежи, занимающейся спортом в парке, старику, стоящему в очереди за сэндвичем, - цитирует журналистка материал из Rumiyah. - Вселять ужас в сердца неверных - долг мусульманина". "Испания - одна из ключевых стран для символики джихадистов, и подобная атака была почти неизбежна", - сказал в интервью La Voz de Galicia директор Центра исследований безопасности (Сантьяго-де-Компостела, Испания) Хосе Хулио Фернандес Родригес. "ИГИЛ* уже несколько месяцев терпит поражение в войне на своей базовой территории, а этими ударами в Европе пытается выиграть сражение на ниве пропаганды", - сказал Родригес. Нынешним методам террористов - с низкими издержками и в незащищенных местах - трудно что-то противопоставить, признал эксперт, они оказались результативными в разных местах: Лондон, Париж, Берлин... Собеседник издания не считает, что в Барселоне дали сбой механизмы безопасности: с тех пор как в Испании был объявлен 4-й (по 5-балльной шкале) уровень террористической угрозы, было арестовано более 180 человек, имевших отношение к джихадизму. "Предсказать действия подобного типа невозможно, хотя, конечно, необходимо проанализировать, нет ли других ошибок, которые помогли бы понять причины этого теракта", - заметил он. "Что за ошибки?" - поинтересовался журналист. "Мы в Испании любим проявлять политкорректность, и некоторые шаги непопулярны в народе. На мой взгляд, очевидно, что во многих местах в Каталонии провалилась государственная политика. Мы не умеем привить радикалам то хорошее, что есть в нашей демократической системе. Более 90% террористов, которые нанесли атаки в Европе в последние годы, сами выросли на этом континенте и учились в наших школах, а мы не смогли передать им наши ценности. В духе этих ценностей - гостеприимства, уважения к другому - разрешается устраивать "гаражные мечети" на средства, поступающие из стран, подозреваемых в поддержке терроризма... Я знаю, некоторым не нравится слышать такие вещи, но факты есть факты. Террористы руководствуются религиозными принципами, с которыми мы не умеем бороться. Они убивают, потому что кто-то убедил их, что в загробной жизни им это пойдет на пользу. Одно из решений - секуляризация ислама, ставка на антиклерикализм, как уже начинают делать во Франции. А это, подчеркну, для некоторых остается политически некорректным шагом", - сказал эксперт. "Испания ужесточила стратегию по борьбе с терроризмом после смертоносной атаки в 2004 году на железнодорожном вокзале в Мадриде и активизировала соответствующие меры в 2015-м, но теракт в четверг в центре Барселоны выявил ограниченность подобных усилий", - пишет The Wall Street Journal. На пешеходной улице Рамбла - где погибли, по меньшей мере, 13 человек и намного больше людей пострадало во время атаки "Исламского государства"*, - не были установлены бетонные заграждения для блокирования террористов на автомобилях, отмечает издание. За последние несколько лет испанские силы безопасности периодически проводили операции против подозреваемых исламистских боевиков. С июня 2013 по август 2016 года власти задержали 130 человек по подозрению в террористической деятельности, связанной с ИГИЛ*, по данным доклада испанского исследовательского центра Королевский институт Элькано. Из задержанных 43% были гражданами Испании, 41% - Марокко; половина из них - иммигранты, а 40% - потомки выходцев из Марокко второго поколения, передает журналистка. "Исламское государство"* хочет продемонстрировать, что оно способно нанести максимальный ущерб западным странам путем терактов, подготовку которых очень сложно выявить, - говорит старший аналитик Королевского института Элькано Карола Гарсия-Кальво - Нельзя сказать, что предотвратить их невозможно. Но, безусловно, полное отсутствие риска недостижимо". "После нападения в Барселоне стало вероятно, что ИГИЛ* совершит намного больше атак в Европе и на Западе в целом", - предостерег в интервью La Repubblica журналист The Washington Post Джоби Уоррик, один из крупнейших экспертов по джихадизму и исламскому терроризму. По мнению Уоррика, это не только вопрос мести за последние разрушительные военные поражения на местах, например в Мосуле: "Когда "халифата" не станет, "Исламское государство"* сконцентрирует все свои силы на совершении атак в Европе. Оно станет самым настоящим интернационалом террора". "Исламское государство" в последнее время стало все чаще упоминать в пропагандистских материалах Испанию, особенно в чате в Telegram: за вовлеченность в Ирак, но также в свете своей мечты о "халифате" и мифа Аль-Андалуса - так мусульмане именовали Иберийский полуостров, когда завоевали его в VIII веке", - пояснил Уоррик. "В середине июля джихадисты поделились через свои каналы в интернете чрезвычайно точными инструкциями по совершению атаки с помощью грузовика или фургона, намного более детальными, чем раньше", - отметил журналист. Теракты, совершенные в последние несколько месяцев, продемонстрировали, что террористы наносят удар туда, где открытое общество наиболее уязвимо, пишет корреспондент Der Standard Александра Фёдерль-Шмид. "Кто хотя бы раз был в Барселоне, знаком с самой большой пешеходной улицей города, она называется Рамбла. То, что террорист въехал в толпу именно здесь, показывает, что он хотел ранить и убить максимальное число людей: как местного населения, так, несомненно, и туристов", - замечает журналистка. "Это может коснуться каждого, - пишет она. - Так стоит ли вообще отправляться куда-либо в отпуск? Может ли это случится во время прогулки или шопинга где-нибудь в Австрии? Может, лучше вообще не посещать никаких массовых мероприятий?" Террористам нужно не так уж много, чтобы убивать людей: грузовик, например. Стопроцентной безопасности не существует: это может случиться везде, даже в отпуске, говорится в статье. Тем не менее, журналистка призывает "не дать запугать и ограничить себя, вести нормальную жизнь", в том числе "гулять по Рамбле, когда в следующий раз окажешься в Барселоне". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.