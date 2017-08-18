Оппозиционер Сергей Удальцов хочет стать олицетворением левых сил России

Освобожденный из-под стражи в начале августа лидер российских левых Сергей Удальцов, судя по всему, готов более решительно противостоять своему сопернику Алексею Навальному, нежели президенту Владимиру Путину, пишет корреспондент французской газеты La Croix Поль Тавиньо.

Он вышел из тюрьмы 8 августа, пробыл в заключении четыре с половиной года. Обвиненный в "организации массовых беспорядков" Сергей Удальцов снова заявил о своей невиновности и о том, что его дело было сфабриковано, говорится в статье.

На пресс-конференции от него прежде всего ожидали высказываний о политических планах и о позиции в отношении Навального, ставшего неоспоримым главным оппозиционером Путина после того, как в этом году ему удалось от своего имени вызвать две волны массовых митингов по всей стране. Объединится ли коммунист с либералом, чтобы ускорить падение режима? Очень маловероятно, полагает автор.

Удальцов приберег большую часть критических стрел для своего главного соперника, обвинив его в провоцировании массовых протестов, за что он сам был наказан. "Навальный меня не поддержал", - пожаловался Удальцов. Действительно, оппозиционер исчез из российского политического пейзажа на время своего заключения, отмечает Тавиньо.

Это удивительно, так как в период протестных движений 2011-2012 года, вызванных массовой фальсификацией выборов, Удальцов, наряду с либералом Навальным, выглядел как один из двух лидеров российской оппозиции, пишет журналист.

Прокремлевский политолог Сергей Марков порадовался тому, что бывший узник не "присоединился к сторонникам Навального, а стремится создать левое патриотическое движение". "Он назвал тех, кто сражается в Донбассе, героями. Я думаю, что Удальцов займет свое место в новой Государственной думе", - сказал Марков.

Политолог Аббас Галлямов, наоборот, считает, что "Удальцов не выполнил своей роли. В авторитарном режиме от лидера оппозиции требуется мужество для личного противостояния главе государства, а он тщательно избегал этого во время пресс-конференции. Вся популярность Навального основана на том факте, что он единственный, кто не боится нападать на Путина".