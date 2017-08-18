Ячейка из Магриба, готовая принести джихад в сердце Испании

"Два брата марокканского происхождения, Мусса и Дрисс Укабир, и, возможно, еще третий мужчина пока в бегах. Ячейка, которая нанесла удар в Барселоне, имела вчера еще смутные очертания, какие-то странности, но ярко выраженные магрибские черты, те же, что характеризуют джихадистскую галактику в Испании", - пишет корреспондент итальянской газеты La Stampa в Бейруте Джордано Стабиле. Братья Укабир родом из Агбалы, городка в Атласских горах, и имеют регистрацию в Риполе, в Каталонии. "Возможно, ответственен за нападение Мусса, которому едва исполнилось 18 лет, но оба они недавно вернулись из Марокко", - сообщает автор.

По словам журналиста, это важная деталь для исламской пропаганды: "поездка из Магриба, чтобы поразить самое сердце Испании, подчеркивает связь между мусульманским миром и землями, которые джихадисты называют "Андалус" - это арабское название их многовековых владений на Иберийском полуострове. Отвоевание Андалуса - это одна из "претензий" ИГИЛ*, еще с 2014 года, и атака в Барселоне - первая, что удалась в Испании с 2004 года, после теракта на мадридском вокзале Аточа".

"До сих пор Испанию не трогали, но это не значит, что она не была под прицелом ИГИЛ*: по крайней мере, 40 ячеек было ликвидировано, начиная с 2013 года", - говорится в статье. И хотя они не столь многочисленны, как во Франции, испанские иностранные бойцы начали приезжать в Сирию уже в 2012 году, в ритме 30-40 в год, согласно исследовательскому центру Cts Sentinel (ежемесячный журнал Центра по борьбе с терроризмом Военной академии США (Вест-Пойнт). - Прим. ред.), передает автор. "Вначале они примкнули к сирийской ветви "Аль-Каиды"* - "Фронту ан-Нусра"*, но потом большая часть перешла в ИГИЛ*", - пишет Стабиле.

"Между 2012 и 2014 годами по крайней мере 11 джихадистов отправились из Сеуты, испанского анклава на марокканском побережье, еще десятки - из Мелильи, города напротив Гибралтара, - продолжает автор. - Это городки на африканском побережье с почти 30% исламского населения, где царит большая напряженность и беспрерывная пропаганда марокканских и алжирских джихадистских ячеек". Высокая процентная доля выходцев из Сеуты и Мелильи подтверждается статистикой, разработанной Центром по борьбе с терроризмом при Военной академии США, которая касается 178 джихадистов, арестованных в Испании между 2013 и 2016 годами: 32% родом из двух анклавов, 20% - из Барселоны и окрестностей, сообщает журналист. "В этой выборке исламистов магрибский компонент высок: 42,7% имеют марокканскую национальность, по сравнению с 41,5% испанцев, половина - иммигранты первого поколения, 40% - второго поколения и 10% - обращенные в ислам", - сообщает Стабиле.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Фронт ан-Нусра" - террористические группировки, запрещенные в РФ.