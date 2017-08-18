Эксперт: "Северная Корея ведет себя рационально"

По мнению Франсуа Хейсбура, председателя Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic studies, Лондон), чем больше Китай будет вставать на сторону США и их союзников, тем более необходимым будет считать для себя Пхеньян обзавестись ядерным оружием. Интервью с экспертом записал журналист Le Monde Фредерик Леметр.

"Сейчас Северная Корея приобретает силу ядерного оружия. Это не состояние, а процесс. Она уже лет двенадцать умеет взрывать ядерные бомбы. Она несомненно обладает способностью вести огонь ядерно-ракетным оружием по целям на малой и средней дальности, как Южная Корея или Япония", - считает Хейсбур.

"Еще ей нужно овладеть ускорительными технологиями. В этой области Северная Корея добилась самых заметных достижений благодаря российским и украинским ракетным двигателям, попавшим в страну", - продолжает эксперт.

"Наконец, надо осуществить точное попадание ядерного заряда в цель. На данный момент Северной Корее это удается, когда расстояние невелико и скорость ракеты не очень высока. Она еще не доказала, что способна это осуществить на большем расстоянии. Это вопрос времени. К концу этого десятилетия, то есть за два или три года, она будет в состоянии нанести удар по Вашингтону или Нью-Йорку", - утверждает Хейсбур.

"Пхеньян говорит о своем желании освоить ядерное оружие для того, чтобы удержать США от нанесения удара по нему. Северная Корея исходит из прецедентов с Ираком и Ливией. Ее опасения можно считать необоснованными, однако они вполне реальны. Таким образом, она ведет себя рационально", - заключает эксперт.

"Добавлю, что в настоящее время страны Запада, в частности США, - в этом даже главный посыл Дональда Трампа - хотят, чтобы Китай оказал еще большее давление на Пхеньян. Но если вы являетесь северокорейским руководителем и констатируете, что даже Китай против вас, то это способно лишь усилить вашу паранойю и убедить вас в необходимости обрести силу политики ядерного устрашения", - сказал Хейсбур.

"Китайцы не считают, что Северная Корея в качестве ядерной державы представляет собой экзистенциальную угрозу для них. Это их отличает от южнокорейцев и японцев", - отмечает Хейсбур.

"Сегодня Дональд Трамп думает, что он может заставить Пекин повлиять на Пхеньян в желаемом для него направлении с позиции соотношения сил", - указывает эксперт.

"Прав Дональд Трамп или ошибается? Успех политики можно измерить лишь по результату. Так что судить еще рано, - считает Хейсбур. - Просто я повторяю: чем больше Китай будет вставать на сторону США и их союзников, тем большую необходимость в создании своего собственного ядерного оружия будет испытывать Северная Корея".

"Что думает Россия по поводу северокорейского досье?" - спросил журналист.

"Русские, которые со времен Советского Союза были крупными партнерами Северной Кореи, сегодня очень обеспокоены планами своего экс-протеже. Это один из тех вопросов, где Москва и Вашингтон находятся почти в одинаковых рамках интерпретации. Поэтому присутствие российско-украинских ракетных двигателей в Северной Корее для меня представляется загадкой. Не думаю, что власти этих двух стран могли быть непосредственно в это вовлечены", - ответил собеседник издания.

"Северокорейцы превращают создание ядерного оружия в предмет национальной гордости, и нелегко будет заставить их дать задний ход. Более вероятно, что их разработки ускорятся. Через три года они будут представлять собой прямую угрозу для США. Отсюда нынешняя обеспокоенность американцев. Иметь в Белом доме для управления этим досье такого человека, как Дональд Трамп, действующего столь опрометчиво, довольно страшно", - подытоживает Хейсбур.