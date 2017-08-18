Вдали от Москвы российская оппозиция организуется в регионах

После семнадцатилетнего правления Владимира Путина выросло и возмужало новое поколение протестующих, вдохновленных Алексеем Навальным, пишет специальный корреспондент Le Monde, посетивший Мурманск, Ульяновск и Екатеринбург.

При взгляде на центр Мурманска, портового и промышленного города Крайнего Севера, реальность России представляется менее радужной, чем в телерепортажах: разбитые тротуары, улицы в выбоинах, облупившиеся фасады, школы и больницы в плохом состоянии, говорится в статье. Это "не только из-за климата", вздыхает Виолетта Грудина, 27-летняя юрист, показавшая свой город в конце июля: "Коррупция повсюду. Наши организации социальной помощи работают плохо. И мало перспектив для поиска работы. У нас ощущение, будто мы живем в тупике, не видя выхода для страны".

Молодая женщина далека от фатализма, она решила принять активное участие в политике и, вдохновившись речами лидера оппозиции Алексея Навального, стала координатором его движения в этом полярном регионе. 26 марта и 12 июня, по примеру Москвы и 180 других городов, она организовала в Мурманске митинг, разрешенный местными властями. С лозунгом: против коррупции и, помимо этого, за политическую альтернативу. Среди нескольких сотен протестующих было много молодежи, студентов и даже школьников. Это поколение родилось около 2000 года, года прихода Владимира Путина в Кремль, отмечает автор.

Сегодня, в противоположность политической апатии большинства молодых россиян, некоторые из них мобилизуются "против этого коррумпированного режима, который лишает нас наших гражданских прав и демократических надежд", поясняет 16-летний Максим Ольшанченков. Корреспондент издания встретил его в штабе движения Алексея Навального в Ульяновске, другом промышленном городе, расположенном между Москвой и казахской границей.

Эти молодые люди не знали тревог 1990-х годов, они меньше, чем их родители, озабочены стабильностью, ставшей ключевым словом режима Путина на протяжении 17 лет. Они надеются, что Навальный, втянутый в несколько судебных дел, сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах, передает журналист.

"Все зависит от города и его администрации. Но наши сторонники и координаторы не боятся", - объясняет 22-летний Руслан Шаведдинов, пресс-секретарь кампании Алексея Навального. В столице и в Санкт-Петербурге прямые и косвенные попытки запугивания отличаются большей силой: в течение нескольких дней московские активисты работали в темноте из-за внезапного отключения электричества; активисты в Санкт-Петербурге утром обнаружили, что дверь их штаба сожжена, говорится в статье.

Оказывается также и юридическое давление. Против Алексея Навального, который подвергается аресту и заключению под стражу после каждого митинга (на 15 суток в марте, на 13 - в июне, 4200 евро штрафа 4 августа). И против отдельных его сторонников: за осуждениями на несколько дней сразу после митингов последовали более тяжкие наказания для митингующих, которые были обвинены в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Для четверых из них дело дошло до лишения свободы на сроки от 8 месяцев до 4 лет, сообщает автор.

39-летний Виктор Бармин стоит во главе штаба Алексея Навального в Екатеринбурге. Здесь, в третьем городе страны и столице Урала, недавние митинги собрали около 5 тыс. человек, по сравнению с тысячей человек в 2011 и 2012 году.

"Число митингующих сильно увеличилось! Благодаря молодежи, конечно, но также благодаря предпринимателям, столкнувшимся с местной коррупцией и экономическим тупиком на государственном уровне из-за отсутствия настоящих реформ. Всем все надоело", - утверждает этот бывший руководитель компании, превратившийся в главу политического движения. После того как он целый месяц распространял листовки на улице, местные власти его предупредили: любая слишком публичная политическая деятельность будет преследоваться как акт "экстремизма", передает корреспондент.