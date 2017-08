18 августа 2017 г. Анн-Софи Болон, Палко Карас и Джеймс Маккинли-младший | The New York Times Смертоносный теракт в Барселоне: фургон врезался в пешеходов "Испания пострадала от худшего теракта за более чем десять лет, когда в четверг водитель фургона въехал во множество людей, наслаждавшихся солнечным днем на одной из самых знаменитых и оживленных улиц Барселоны, убив, по крайней мере, 13 человек и оставив 80 лежать в крови на тротуаре", - сообщают корреспонденты газеты The New York Times. Как передает издание, несколькими часами позже каталонская полиция заявила, что она предотвратила второе нападение на фургоне в прибрежном городе Камбрильс, в 70 милях к югу, расстреляв четырех злоумышленников. Пятый человек, по заявлению полиции, скончался позднее от ран. "Как кажется, на подозреваемых были надеты пояса со взрывчаткой", - передают журналисты со ссылкой на сообщения в испанских новостях. В ходе этого эпизода были ранены шесть мирных жителей и один полицейский, сообщили каталонские службы скорой помощи. "Полиция оцепила Пласа-де-Каталунья и улицу Рамбла в сердце Барселоны - обе они являются туристическими объектами - и начала хаотичное преследование нападавших, - говорится в статье. - Позднее были арестованы два человека, включая мужчину из Марокко, чьи удостоверения личности были использованы для аренды фургона. По словам полиции Барселоны, ни один из мужчин, предположительно, не был водителем - последний скрылся пешком и ночью в четверг находился на свободе". Как сообщается далее, "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне, которое испортило такой мирный день в одном из самых живописных городов Европы. "Свидетели описали, как кричали и спасались бегством люди, в то время как водитель фургона двигался взад-вперед сразу после 17:30, явно пытаясь врезаться в кого только возможно, - сообщают авторы. - Офицеры полиции прочесали район рядом с Рамблой, широким бульваром с большой пешеходной зоной, эвакуируя людей". Майор Хосеп Льюис Траперо, один из руководителей полиции Каталонии, заявил на пресс-конференции, что полиция расследует возможную связь между нападением с использованием фургона и взрывом газа прошлой ночью в Альканаре - городе к югу от Барселоны. По причине взрыва погиб один человек, еще несколько были ранены, передает издание. Чиновник также заявил, что один человек, испанец из Мелильи - испанского города на территории Марокко - был взят под стражу в Альканаре. "Второй мужчина, который был идентифицирован как Дрисс Укабир, гражданин Марокко, был арестован в городе на севере Каталонии, Риполе, когда он явился в полицейский участок и сообщил, что его документы украли", - пишут авторы. По словам майора Траперо, ни один из этих мужчин, по-видимому, не являлся водителем фургона, который остановился у оперного театра Барселоны. По словам полицейского, водитель скрылся пешком. Чиновник из национальной полиции рассказал газете на условии анонимности, что по крайней мере три фургона были арендованы на имя Укабира. С наступлением ночи полиция Барселоны отчаянно пытались найти два других фургона, прочесывая улицы и подземные парковки, добавил источник. "Эксперт по контртерроризму, который был проинформирован о деталях расследования, заявил поздно ночью в четверг: в данный момент полиция полагает, что заговор изначально включал использование взрывчатки и большого грузовика", - говорится далее. "Частью плана была их попытка арендовать более габаритный грузовик, но у них не было нужных прав и поэтому они получили" лишь небольшие фургоны, пояснил эксперт, который говорил на условиях анонимности. Источник добавил, что здание в Альканаре, где произошел взрыв, было начинено газовыми баллонами, а также другими материалам, используемыми для изготовления взрывчатки. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times