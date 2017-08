18 августа 2017 г. Екатерина Сокирянская | The New York Times Чечня берет под контроль Россию? Стиль лидера Чечни Рамзана Кадырова - "сильного правителя, который говорит прямо, решает проблемы и может добиться покорности от любого либо подкупом, либо угрозами, - становится все привлекательнее в то время, как Россия сама продолжает двигаться в сторону популистской автократии", пишет в статье для The New York Times Екатерина Сокирянская, бывший директор проектов по Северному Кавказу в International Crisis Group. По мнению автора, кажущееся сходство между Кадыровым и президентом Путиным "маскирует значительные различия и даже трения. Кадыров молод и амбициозен, а Путин опытен, но утомлен, и у него кончается запас приемов для повышения своей популярности под конец нынешнего президентского срока, завершающегося в 2018 году. Более того, неспособность Путина обуздать своенравного Кадырова - один из ключевых признаков того, что контроль российского президента над могущественными элитами в его собственном государстве тоже, возможно, ослабевает". "Некоторые критики утверждают, что теперь Путин боится Кадырова, так как знает, что любая серьезная попытка оспорить положение чеченского лидера может привести к третьей войне", - пишет автор. Кадыров "вновь и вновь заявляет, что готов воевать и умереть за российского лидера везде, где бы тот ни попросил. Пока Кадыров демонстрирует подобную суперлояльность, Путин не проявляет особого беспокойства из-за растущего могущества и радиуса досягаемости чеченского союзника. Что же, российский президент действительно столь доверчив либо он фактически стал заложником Кадырова? Ни то ни другое", - считает Сокирянская. "Отношения между Грозным и Кремлем - четко просчитанные, управляемые и взаимовыгодные. Кадыров убедил Кремль, что только он может контролировать Чечню, и Путин считает эту модель "урегулирования конфликтов" эффективной. Силы безопасности Чечни - ценный ресурс для России во времена гибридных войн, когда, как выразился Кадыров в недавнем интервью HBO, может быть полезно "ставить раком" противников при тайных операциях", - говорится в статье. "Путин может быть уверен, что, если ему понадобится "чеченизировать" Россию еще больше, дабы удержаться у власти, он сможет положиться на Кадырова, который остается слишком локальной и этнически-иной фигурой, чтобы иметь будущее на высших политических должностях на федеральном уровне", - говорится в статье. "Более того, считается, что лидер Чечни зависит от Путина - нуждается в его защите от своих врагов в высших эшелонах российского истеблишмента служб безопасности. Чечня сильно зависима от финансирования из федерального бюджета, а если не будет денег, у Кадырова вскоре не останется верных людей, кроме нескольких десятков родственников и друзей. Тысячи чеченцев, с которыми обошлись жестоко, дожидаются шанса для мести", - пишет автор. "Тесные отношения между Грозным и Кремлем (возможно, преувеличиваемые средствами массовой информации) явно раздражают некоторые слои российского общества и усиливают скрытую античеченскую ксенофобию", - говорится в статье. "В обществе крепнет понимание того, что велик потенциал для конфликта вокруг Чечни, а альянс двух сильных правителей крайне зависим от обстоятельств и весьма персонализирован. Но их взаимозависимость означает, что узы между Путиным и Кадыровым очень сильны. Если в России начнутся народные волнения, прогнозируемые некоторыми, эти узы, вероятно, еще более укрепятся", - заключает Екатерина Сокирянская. Источник: The New York Times