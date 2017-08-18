Террор против туристов: это может коснуться каждого

Теракты, совершенные в последние несколько месяцев, продемонстрировали, что террористы наносят удар туда, где открытое общество наиболее уязвимо, пишет корреспондент Der Standard Александра Фёдерль-Шмид.

"Кто хотя бы раз был в Барселоне, знаком с самой большой пешеходной улицей города, она называется Рамбла. То, что террорист въехал в толпу именно здесь, показывает, что он хотел ранить и убить максимальное число людей: как местного населения, так, несомненно, и туристов", - замечает журналистка.

"У каждого из нас, кто не может оставаться равнодушным к подобным событиям в Ницце, Лондоне или Берлине, возникает вопрос - как бы я повел себя в такой ситуации? Это может коснуться каждого. Так стоит ли вообще отправляться куда-либо в отпуск? Может ли это случится во время прогулки или шопинга где-нибудь в Австрии? Может, лучше вообще не посещать никаких массовых мероприятий?" - задается вопросами автор публикации.

"Верность принципам открытого города, о которых говорила вечером после теракта мэр Барселоны Ада Колау, - пустые слова, - считает Фёдерль-Шмид. - Испания изменилась еще после терактов на мадридском вокзале Аточа в 2004 году, когда погиб 191 человек. После этого были ужесточены меры безопасности по всей стране".

Однако, продолжает автор, "как мы убедились в последние месяцы, террористам нужно не много, чтобы убивать людей: грузовик, например. Стопроцентной безопасности не существует: это может случиться везде, даже в отпуске".

Тем не менее, журналистка призывает "не дать запугать и ограничить себя, вести нормальную жизнь", в том числе "гулять по Рамбле, когда в следующий раз окажешься в Барселоне".