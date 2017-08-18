Нефтяная власть Путина

Российский государственный нефтяной концерн "Роснефть" поддерживает своими миллиардами кремлевский курс. Глава концерна - давний соратник российского президента. Конкуренты компании безжалостно отправляются на свалку, пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"О номинации Герхарда Шредера на должность одного из независимых директоров в составе расширенного управляющего органа нефтяного концерна - сравнимой с местом в совете директоров - стало известно из официального распоряжения главы российского правительства Дмитрия Медведева", - замечает Ханс.

"В отличие от "Газпрома", "Роснефть" до сих пор не сильно светилась в политических конфликтах с соседними странами и с Западной Европой. Однако деятельность концерна в последнее время показывает, что и здесь Кремлю непросто отделить экономику от политики. Так, концерн предоставил кредит более чем на 6 млрд долларов попавшему в стесненные обстоятельства венесуэльскому режиму, несмотря на то, что аналитики уже давно выражают обеспокоенность по поводу высокой задолженности компании. "Роснефть" активна также в Ливии, Египте и Ираке", - говорится в статье.

"В ходе открытия отделения концерна в Берлине в мае глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о планах наращивать инвестиции в Германии: планируется увеличить их вдвое, до 600 млн евро в ближайшие 5 лет", - пишет журналист. "Роснефть" занимает третье место в нефтепереработке Германии, и четверть объема сырой нефти поступает в Германию от крупнейшего российского нефтяного концерна.

"Среди российских госкомпаний "Роснефть" занимает особое положение, и этим она обязана своему влиятельному шефу. 56-летний Сечин, как и Владимир Путин, был сотрудником КГБ, работавшим за границей. С момента прихода Путина в администрацию Санкт-Петербурга Сечин всегда находился рядом. Когда Путин занимал должность вице-мэра, Сечин был его помощником. После переезда в Москву он был назначен замглавы влиятельной кремлевской администрации, ответственным за энергетические вопросы. В тот период, когда Путин поменял президентское кресло на премьерское, Сечин занимал должность вице-премьера. В это время "Роснефть" выросла (...) до крупнейшего нефтяного концерна в стране. При помощи судебной системы и спецслужб конкуренты были устранены (...). В 2003 году на 10 лет за решетку попал Михаил Ходорковский, а обломки его концерна ЮКОС оказались у "Роснефти", - напоминает автор статьи.

Помня об этом, "предприниматель Владимир Евтушенков предпочел в 2014 году добровольно отказаться от принадлежавшей ему компании "Башнефть"; в прошлом году эта компания отошла к "Роснефти", Евтушенков отделался домашним арестом. "Роснефть", тем не менее, требует от него 2,5 млрд евро в качестве возмещения ущерба и грозит сровнять с лицом земли его концерн АФК "Система", - говорится в статье.

На прошлой неделе в Москве начался судебный процесс против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который выступал против продажи "Башнефти" "Роснефти". Его обвиняют в давлении на Сечина с целью получения взятки. "Невероятная ситуация: Сечин - второй по влиятельности человек в государстве после Путина", - считает Ханс.

"Давид шантажирует Голиафа? Из-за масштабов своей власти Сечин уже получил в России прозвище "Дарт Вейдер", - отмечает журналист.

"Если Шредер получит место в совете директоров российского нефтяного гиганта, ему предстоит работать с такими людьми, как Олег Феоктистов, - говорится далее. - Генерал ФСБ был летом 2016 года вице-президентом и начальником внутренней службы безопасности "Роснефти", в марте оставил свою должность. Это было в то время, когда в правительстве никак не могли решить, кому может перейти государственная доля в "Башнефти". Феоктистов, по некоторой информации, возглавлял операцию, которая закончилась судом над Улюкаевым".