Директор Центра исследований безопасности: "Подобная атака в Испании была почти неизбежна"

"Испания - одна из ключевых стран для символики джихадистов, и подобная атака была почти неизбежна", - сказал в интервью La Voz de Galicia, комментируя теракт 17 августа в Барселоне, директор Центра исследований безопасности (Сантьяго-де-Компостела, Испания) Хосе Хулио Фернандес Родригес. С экспертом беседовал журналист Анхель Мансо.

Подобные теракты "произошли во всех странах вокруг нас, и то, что это произойдет здесь, было лишь вопросом времени".

"ИГИЛ* уже несколько месяцев терпит поражение в войне на своей базовой территории, а этими ударами в Европе пытается выиграть сражение на ниве пропаганды, - сказал Родригес. - Нанесение ударов обходится ему все дороже, но его метод терроризма с низкими издержками и в незащищенных местах - где, как известно террористам, отпор маловероятен, потому что там находятся только мирные безоружные граждане, - оказывается трудно остановить, он приносит примечательные успехи: Лондон, Париж, Берлин..."

Родригес полагает, что джихадисты ИГИЛ* совершенно не похожи на тех террористов, которых мир знал до 2000 года: "Обычно они совершают теракты в областях, где живут, и используют инструменты, которые доступны любому человеку". Эксперт добавил, что "Каталония, наряду с Сеутой и Мелильей, - одна из основных географических точек Испании, где наиболее велика плотность радикальных джихадистов".

Собеседник издания не считает, что в Барселоне дали сбой механизмы безопасности. Он отметил: с тех пор как в Испании был объявлен 4-й (по 5-балльной шкале) уровень террористической угрозы, было арестовано более 180 человек, имевших отношение к джихадизму. "Предсказать действия подобного типа невозможно, хотя, конечно, необходимо проанализировать, нет ли других ошибок, которые помогли бы понять причины этого теракта", - заметил он.

"Что за ошибки?" - поинтересовался журналист.

"Мы в Испании любим проявлять политкорректность, и некоторые шаги непопулярны в народе. На мой взгляд, очевидно, что во многих местах в Каталонии провалилась государственная политика. Мы не умеем привить радикалам то хорошее, что есть в нашей демократической системе, чтобы они не становились еще более радикальными и не превращались в орудие террора. Более 90% террористов, которые нанесли атаки в Европе в последние годы, сами выросли на этом континенте и учились в наших школах, а мы не смогли передать им наши ценности. А затем, в духе этих ценностей - гостеприимства, уважения к другому - разрешается устраивать "гаражные мечети" на средства, поступающие из стран, подозреваемых в поддержке терроризма... Я знаю, некоторым не нравится слышать такие вещи, но факты есть факты. Террористы руководствуются религиозными принципами, с которыми мы не умеем бороться. Они убивают, потому что кто-то убедил их, что в загробной жизни им это пойдет на пользу. Одно из решений - наверняка секуляризация ислама, ставка на антиклерикализм, как уже начинают делать во Франции. А это, подчеркну, для некоторых остается политически некорректным шагом", - сказал эксперт.

Сравнивая недавние события с терактом в Мадриде 2004 года, Родригес заявил, что в то время террористы "прятались, чтобы нанести удар, организовывали ячейки", а "теперь достаточно нескольких недель, чтобы человек радикализировался".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.