18 августа 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Российское вмешательство в американские выборы привело к обратному эффекту - ошеломительному "Сотрудники разведки иногда говорят о "нежелательном результате", когда тайные операции проваливаются и в итоге наносят вред инициировавшей их стране. Год спустя именно это произошло с тайной российской попыткой вмешаться в президентские выборы в США, что привело к череде противоположных непреднамеренных последствий для Москвы", - полагает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Журналист предлагает вниманию читателей примеры "мирового сопротивления" российским кампаниям влияния. Российское вмешательство привело к сильной двухпартийной ответной реакции со стороны Конгресса США. Принятие в прошлом месяце абсолютным числом голосов новых санкций против России показало, что атака Путина на американский политический процесс объединила обычно расколотых на два лагеря законодателей, рассуждает Игнатиус. "Европейская политика также оживилась в результате российской попытки манипулировать дискуссией. Огонь популистского негодования, который русские тайком раздували, - охвативший Британию в ходе референдума по выходу из ЕС, - был потушен. Умеренные центристы удержались в Нидерландах, Франции и Германии", - говорится в статье. Российские манипуляции в интернете привели к новым усилиям со стороны компаний и организаций гражданского общества по борьбе с подобными "фальшивыми новостями", пишет журналист, отмечая соответствующие меры, принимаемые Facebook и Google. "Расследования привели к разоблачению организаций и компаний, предположительно связанных с российской хакерской кампанией, таких как WikiLeaks. Связь России и WikiLeaks исследуется в новом издании "Красной паутины" (The Red Web), которое выйдет в этом месяце, - прекрасной книги российских авторов журналистских расследований Андрея Солдатова и Ирины Бороган. Они, среди прочего, утверждают, что WikiLeaks перевел, по меньшей мере, часть своего веб-хостинга в Россию в августе 2016 года", - пишет Игнатиус. "Проблема Путина в том, что он перегнул палку. Его неприязнь к Клинтон и поддержка Трампа привели к нарушению ключевого правила тайной операции - а именно, обеспечения того, что она останется тайной. Как Путин вновь и вновь обнаруживает каждый день, тайные операции по оказанию влияния дают обратный результат, если разоблачаются", - заключает журналист. Источник: The Washington Post