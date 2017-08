18 августа 2017 г. Энни Гоуэн, Саймон Денайер | The Washington Post Китай и Индия опасно приблизились к военному конфликту в Гималаях "На фоне того как ядерные угрозы, которыми обмениваются Северная Корея и США, приковали к себе внимание всего мира, менее заметный конфликт между Индией и Китаем разыгрывается на удаленном Гималайском хребте - а ставки сделаны не меньшие", - пишет The Washington Post. "В течение последних двух месяцев индийские и китайские войска стоят лицом к лицу на плато в Гималаях в напряженной близости друг от друга, в рамках конфликта, вызванного попытками китайской армии построить дорогу на территории, оспариваемой близким союзником Индии, Бутаном", - сообщают авторы статьи Энни Гоуэн и Саймон Денайер. "Вылазки и стычки между двумя странами давно происходили вдоль границы между Индией и Китаем длиной в 2220 миль - большая часть которой остается спорной, - хотя армии обеих стран не произвели ни одного выстрела друг в друга за половину столетия", - говорится в статье. По словам аналитиков, этот последний конфликт вызывает большую обеспокоенность, поскольку он появился на фоне ухудшения отношений между двумя обладающими ядерным оружием странами, причем Китай формулирует эту проблему как прямую угрозу его территориальной целостности. "Было бы слишком недальновидным исключать эскалацию конфликта, - считает Шашанк Джоши, аналитик Royal United Services Institute (Лондон). - Это самый серьезный кризис в китайско-индийских отношениях за 30 лет". "Это противостояние также отражает разрастающееся геополитическое соперничество между самыми густонаселенными странами Азии. На фоне того как Китай укрепляет острова в Южно-Китайском море и осуществляет влияние через амбициозные инфраструктурные проекты, его господство в азиатских делах растет, как и его нежелание терпеть соперников. Индия, по мнению некоторых, является последним противовесом ему", - говорится в статье. Этот инцидент начался в середине июня, когда отряд Народно-освободительной армии Китая вступил на отдаленное плато, населенное, в основном, бутанскими пастухами, с землеройными машинами и другим оборудованием и "предпринял попытку построить дорогу", как говорится в заявлении индийского МИДа. Им воспротивился патруль Королевской армии Бутана; через два дня индийские солдаты разбили там палатки. Индия и Бутан - страна с населением чуть менее 800 тыс. человек - давно имеют особые отношения, которые включают в себя военную поддержку и 578 млн долларов помощи Бутану, уточняет издание. Индия утверждает, что дорога приблизила бы китайские войска к стратегически важному Силигурийскому коридору - узкой территории, которая отделяет северо-восток Индии от остальной части страны. По версии Китая, более 270 солдат индийских пограничных войск, с оружием и двумя бульдозерами, "грубо нарушили границу" и продвинулись на 100 ярдов на территорию Китая. Источник: The Washington Post