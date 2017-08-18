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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
18 августа 2017 г.
18 августа 2017 г.

Дэвид Филипов | The Washington Post

Тоска либеральных демократов, думавших когда-то, что будущее России в их руках

"Россияне, наблюдающие, как Вашингтон штормит в первые месяцы президентства Дональда Трампа, в основном колеблются между болезненной завороженностью от лицезрения Америки в смятении и тревогой по поводу того, чем все это грозит России. Однако в небольшой группе влиятельных некогда людей, собравшейся в Москве в четверг, промелькнуло нечто похожее на зависть", - сообщает Дэвид Филипов, корреспондент The Washington Post.

"Это были сторонники покойного Бориса Ельцина. Они встретились в память об августовских днях 1991 года, когда российский лидер пресек попытку переворота, устроенную чиновниками компартии, которые хотели свергнуть или хотя бы отстранить президента СССР Михаила Горбачева и обратить вспять его реформы с оттенком либерализации. Вдохновленные призывом Ельцина, сотни тысяч людей вышли на улицы в Москве и других крупных советских городах, вынудив заговорщиков отказаться от путча, - говорится в статье. - Мирная революция победила тоталитарное государство, и путь был расчищен для демократии в независимой России, возглавляемой Ельциным - первым в стране демократически избранным президентом. По крайней мере, так они думали в 1991-м".

"Теперь в России президент, который убрал почти все независимые гражданские институты и подписал законы о еще более жестком ограничении свободы политического самовыражения при поддержке силовиков - действующих и отставных представителей государственных спецслужб, которые контролируют некоторые из самых влиятельных предприятий в стране, - напоминает журналист. - Старой гвардии российских защитников демократии, давно отстраненной от власти и лишенной существенной политической поддержки, остается только недоумевать, как выразился бывший глава ельцинской администрации Сергей Филатов, "почему победа народа обернулась поражением".

"По сравнению с этим конвульсии Вашингтона кажутся им просто глюком", - говорится в статье.

"Демократические страны способны преодолевать трампизацию, потому что у вас существуют устоявшиеся институты", - сказал Лев Пономарев - как пишет автор, "бывший российский и советский депутат от широкого продемократического движения, некогда заметно представленного в парламенте, но с тех пор не имеющего там ни одного места".

Источник: The Washington Post


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