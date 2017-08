18 августа 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Тоска либеральных демократов, думавших когда-то, что будущее России в их руках "Россияне, наблюдающие, как Вашингтон штормит в первые месяцы президентства Дональда Трампа, в основном колеблются между болезненной завороженностью от лицезрения Америки в смятении и тревогой по поводу того, чем все это грозит России. Однако в небольшой группе влиятельных некогда людей, собравшейся в Москве в четверг, промелькнуло нечто похожее на зависть", - сообщает Дэвид Филипов, корреспондент The Washington Post. "Это были сторонники покойного Бориса Ельцина. Они встретились в память об августовских днях 1991 года, когда российский лидер пресек попытку переворота, устроенную чиновниками компартии, которые хотели свергнуть или хотя бы отстранить президента СССР Михаила Горбачева и обратить вспять его реформы с оттенком либерализации. Вдохновленные призывом Ельцина, сотни тысяч людей вышли на улицы в Москве и других крупных советских городах, вынудив заговорщиков отказаться от путча, - говорится в статье. - Мирная революция победила тоталитарное государство, и путь был расчищен для демократии в независимой России, возглавляемой Ельциным - первым в стране демократически избранным президентом. По крайней мере, так они думали в 1991-м". "Теперь в России президент, который убрал почти все независимые гражданские институты и подписал законы о еще более жестком ограничении свободы политического самовыражения при поддержке силовиков - действующих и отставных представителей государственных спецслужб, которые контролируют некоторые из самых влиятельных предприятий в стране, - напоминает журналист. - Старой гвардии российских защитников демократии, давно отстраненной от власти и лишенной существенной политической поддержки, остается только недоумевать, как выразился бывший глава ельцинской администрации Сергей Филатов, "почему победа народа обернулась поражением". "По сравнению с этим конвульсии Вашингтона кажутся им просто глюком", - говорится в статье. "Демократические страны способны преодолевать трампизацию, потому что у вас существуют устоявшиеся институты", - сказал Лев Пономарев - как пишет автор, "бывший российский и советский депутат от широкого продемократического движения, некогда заметно представленного в парламенте, но с тех пор не имеющего там ни одного места". Источник: The Washington Post